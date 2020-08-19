الصالح: قسماً بالله لن أنحني

الأولى

انتهت مناقشة استجواب النائب شعيب المويزري المقدم الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة انس الصالح الى تقديم ورقة طرح الثقة موقعة من 10 نواب.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزيرالصالح هم محمد هايف وثامر السويط ود. عبدالكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس وشعيب المويزري وحمدان العازمي وخالد العتيبي ود. عادل الدمخي وعبدالله فهاد.

وقال: وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل. وكان الوزير الصالح اشار اثناء مرافعته الى ما سماه الاساءات التي تضمنها ايضاح المويزري، وقال انه يتعمد عدم الرد عليها احتراما وحشيمة لقاعة عبدالله السالم.

وزاد: المويزري يعتقد اننا في ساحة معركة اوصراع، بينما نحن امام عمل برلماني له قواعد تحكمنا، ومن واجبه ان يطلع عليها لتقديم ردوده من اجل اصدار اعضاء المجلس احكامهم بيقين بعد ثبوت القرائن. واضاف الصالح: شعيب امعن في الانحراف عن غاية الاداة الرقابية واساء لها، وساق اتهامات فيها اساءة لسمعة اسرتي واهلي، بدليل تكراره عبارة فاسد فاسد مفسد، لكني اثرت السكوت حشمة للاعضاء، مع انه يفترض في المستجوب ان يتحقق من الافتراءات قبل ان يسوقها على المجلس.

وزاد: لم انكر يوما ان لعائلتي شركات او انني جزء منها فأهلي يمارسون التجارة ويأخذون مناقصات مثل اهله وقد كشفت عن ذمتي المالية لدى «نزاهة» ولم اخف رأسي بالرمال ولم اتحايل على الدستور والقانون انما التزمت حرفيا باحكام الدستور التي لا تمنع ان تكون للوزير اسهم او حصص في شركات لها شخصية معنوية وفقا لتفسير المادة 131، والنائب لم يعرض دليلا واحدا على تربحي من اية مناقصات.

واضاف: عندما استلمت وزارة النفط بالوكالة كانت هناك مناقصة راسية لشركة الوالد ربي يرحمه وانتهت كفالاتها قبل ان اتولى الحقيبة فاستشعرت شبهة تعارض المصالح، وبالتالي قمت بارسال كتاب للرئيس التنفيذي للقطاع النفطي وطلبت فسخ العقد درءا للشبهات. وقال الصالح: الواضح ان المطلوب هو كرسي وزارة الداخلية وراس الوزير فمن المجرم عند البعض ان يأتي مواطن لحقيبة الداخلية يحارب الفساد ويتبنى ملف تجارة الاقامات ولذلك حين حركنا ملفات غسل الاموال وقضيت على كل الخطوط الحمراء تكالبت علينا الحملات الاعلامية من اجل تنحيتنا، لكن قسما بالله لن انحني. واعتبر ان اطلاق اتهامات لقوة الشرطة من رجال ونساء بعمومية امر مرفوض، مشيرا الى انهم بحاجة الى التشجيع في هذه الظروف فالكل رأى ادوار الشرطة خلال ازمة «كورونا»، ونقطة العرق التي تسقط من جبينهم تساوى بالنسبة لي ماء الارض كله. وعن القيود الانتخابية قال: بعضها يرجع للعام 1980وقد قمت هذا العام 2020 بشطب ما يفوق 7 آلاف بينما في السنوات الثلاث الماضية تم شطب 5 آلاف فقط، والنائب يتهمنا بنقل القيود للتأثير في نتائج الانتخابات، بينما قرار الانتقال حق للناخب لا نتدخل فيه كجهات حكومية، ويتم بطلب كتابي من الناخب وفق استيفاء مستندات معينة ولا سلطة للداخلية لمنع الناخب من ذلك.

واضاف الصالح ان النائب امضى نصف ساعة وهو يقول قريبته، وانا اقول افا والله هل هذه الشهامة والرجولة؟ انه يلمح الى زوجتي لكونه لم يتمكن مني، ولكن النزول بالحديث له حد وانا بوسعي القيام بذلك واقول ما هو اكثر ولكن حشمة لكم لا افعل ذلك، بل اقول: محشومة ام ناصر انت شريفة وعفيفة وانا اتحمل العبء والحمد لله الذي منحني قوة الصبر والتحمل.

وزاد: وزوجتي لها علاقاتها التجارية مع اقاربها، ولها خلافات تجارية مع اشخاص مسجونين والنيابة دعتها من باب الاستئناس فقط.

وقال الصالح ان النائب يتحدث عن عدم تقديمي دليل براءتي، وانا اقول: البينة على من ادعى، فحديثه مكرر ومع ذلك لم يقدم دليلا واحدا على التربح والتكسب، وكنت اتطلع لوفائه بوعده حين قال «شوفوا شبسوي فيه بالقاعة» واخر شيء اخرج قيود انتخابية عن سنة 1989، وحط لكم واقعة الشخص المكبل من عام 2016.

وخاطب الصالح النواب قائلا ان صحيفة الاستجواب امامكم فهل رأيتم استجوابا لوزير الداخلية، ام رأيتم استجوابا شخصيا اراد الهجوم على شخصي فقط ولم يكن لديه سوى تكرار الكلام لان الشمس ما يغطيها المنخل و«امش سيدا يحتار عدوك فيك»، وكل ما اتهمني به ليس الا كذبا وتدليسا.

وكانت المناقشة بدأت بمداولة المويزري الذي قال ان الوزير يضلل الناس ويحيل نفسه الى النيابة، في محاولة للضحك على الذقون من اجل حفظ القضية وهذه عملية معروفة قام بها وزراء غيره وحفظت بلاغاتهم عن انفسهم.

واشار المويزري الى ان قضايا الفساد مثل الصندوق الماليزي والفاشينيستات والنائب البنغالي تمت احالتها للنيابة من قبل وزارة المالية وليس من وزير الداخلية.

وقال ان الوزير عبث في الجداول الانتخابية لتزوير ارادة الامة وانجاح من يريدون من اجل التحكم بارادة الشعب.

واضاف: انا اصنفك وزيرا فاسدا ومفسدا واعتقد ان رئيس الوزراء يعلم بفسادك وعليه ان يختار اما الكويت او الفاسد.