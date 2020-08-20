أول النهار

أطلقت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أمس تحديثاً لتطبيق (CITRA KUWAIT) الخاص بالخدمات الالكترونية تماشيا مع الرؤية المستقبلية للكويت نحو تمكين الحكومة الالكترونية.

وأوضحت الهيئة ان التطبيق يعمل على توفير الخدمات الالكترونية بطريقة تفاعلية من أجل تسهيل اجراءات عملاء الهيئة فضلا عن تمكين العملاء من الاطلاع على آخر مستجداتها وقراراتها.

وأشارت الى أن تحديثات التطبيق شملت التقديم على خدمات الأفراد ومتابعة حالة الطلب لكل من تصريح الخدمات الراديوية لهواة اللاسلكي واستيراد أجهزة الاتصالات والخدمة الراديوية (سيتيزن باند) والبحرية.

وأفادت بأن التطبيق يتيح ايضا التقديم على طلب افراج أجهزة الاتصالات مع اتاحة الدفع «أونلاين» بالاضافة الى ارسال شكوى أو اقتراح للهيئة والتقديم على تسجيل نطاق (kw).

وذكرت أن التطبيق سيوفر خاصية اختبار سرعة الانترنت وطلب حجب المواقع الالكترونية اضافة الى أهم التحديثات التي تتم على محتوى الموقع الرسمي كأخبار الهيئة وصفحة الأمن السيبراني والاستجابة للطوارئ وبيانات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للكويت والصفحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد. ونوهت الهيئة الى ان التطبيق متوفر عبر منصات برامج الهواتف الذكية القوقل بلاي والآب ستور والهواوي ستور.

