أول النهار

موسكو - «كونا»: تبرع بيت الزكاة باجهزة طبية متطورة لعلاج مرضى الكلى والمسالك البولية بدون جراحة لمستشفى حكومي في اذربيجان. وذكرت سفارة الكويت في بيان ان التبرع يأتي لخدمة المرضى مجانا في اذربيجان، مبينة ان السفير الكويتي لدى اذربيجان سعود عبد العزيز الرومي زار المستشفى الحكومي وقام بجولة على اقسامه برفقة مدير المستشفى علي بابايف.

ووفقا للبيان اشاد مدير المستشفى على بابايف بالجهود التي تبذلها الكويت في مجال العمل الانساني والخيري، معربا عن تقديره للخطوة الكويتية التي تمثلت في تقديم هذه الاجهزة الطبية التي تستخدم في ازالة حصى الكلى وعلاج مرض البروستات.

من جانب آخر، قال المدير العام في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد مرزوق العتيبي في هذه الذكرى نشعر بمسؤولية مضاعفة سواء لكون الكويت مركزا للعمل الإنساني أو لاستضافتها أعدادا كبيرة من العمالة والأخوة المقيمين على هذه الأرض الطيبة ما يجعلنا في تحدٍ دائم لتعزيز جهود الدولة لمواجهة هذا الفيروس وصولا إلى العودة للحياة الطبيعية في ظل اتخاذ كل الاحترازات الصحية المطلوبة. وأكد العتيبي أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية وجميع المؤسسات الخيرية في الكويت تفخر بالدعم المستمر واللامحدود من مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الشؤون، لتحقيق نجاحات متميزة ورائدة في العمل الإنساني تؤصل للتنمية المستدامة، وتدفع بالمزيد من المؤسسية والروح التطوعية المنتجة حتى تحقيق لحظة الانتصار الفارقة على الفيروس والاستمرار في بناء الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.

وأشار العتيبي إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني هو فرصة حقيقية للتخفيف من معاناة المحتاجين، مشيرا إلى أن هذا اليوم فرصة لاستذكار كل العطاءات التي عززت العمل الانساني وقدمت الغالي والثمين في سبيل اسعاد الآخرين في الكويت والعالم، مشيراً إلى أن عطاءات الكويت الانسانية كبيرة وأياديها الخيرة في بناء الإنسان والتنمية ودعم البحث العلمي والاستثمار البشري والمساعدات الإغاثية وصلت الى العديد من المجتمعات البشرية.

وشدد العتيبي على أهمية تنمية الوعي بالدور الانساني للعاملين في هذا الحقل وابراز دورهم ومخاطرتهم بحياتهم في الإغاثات اللازمة، لافتا إلى أن الكويت حكومة وشعبا تتميز بوجهها الانساني التنموي الداعم لضحايا النكبات والكوارث والصراعات، معربا عن فخره واعتزازه بالمواقف الانسانية النبيلة لسمو امير البلاد ودعمه الحثيث لجهود المنظمات الانسانية الدولية والوكالات الأممية المتخصصة في هذا الشأن.

