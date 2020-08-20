أول النهار

نعى رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي المغفور له بإذن الله تعالى داود مساعد الصالح أحد الرواد اللذين اعتلوا رئاسة المجلس البلدي سائلاً المولى جل وعلا ان يتغمده بواسع رحمته.

كما قدمت الأمانة العامة للمجلس البلدي أحر التعازي وأصدق المواساة الى أسرة الفقيد الدكتور داود مساعد الصالح وقال أمين عام المجلس البلدي بدر الرفاعي ان الكويت فقدت أحد رجالاتها الأوفياء بعد مسيرة حافلة من العطاء وكان له العديد من الإسهامات الوطنية.

وتابع الرفاعي بأن الفقيد قاد مسيرة المجلس البلدي وبلدية الكويت بأمانة ومن منطلق وطني إبان توليه العمل البلدي إذ عيّن عضوا في المجلس البلدي عام 1984 ثم رئيسا لبلدية الكويت حتى عام 1986.

نسأل الله للفقيد واسع الرحمة والمغفرة والرضوان وأن يسكنه المولى عزوجل فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

