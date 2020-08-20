الأولى

حذر المحامي العام في النيابة العامة المستشار محمد الدعيج من ان الحسابات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقف خلفها فئة ضالة وضعت نصب اعينها الانتقام من الدولة وهدم اركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي عبر بث الاشاعات والاخبار الكاذبة لزعزعة امن واستقرار الدولة والحط من هيبتها.

واشار الدعيج في كتاب رفعه الى النائب العام الى ان تلك الحسابات المشبوهة التي يديرها اشخاص مشبوهون وفارون من العدالة استمرأت بالاساءة وفق خطة مدروسة وممنهجة تطاولت فيها على جميع مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات محاولة تشويه سمعتهم بهدف خلط الأوراق حتى بات جميع المسؤولين والقيادات في البلاد فاسدين مفسدين. (طالع ص 07)

وبين الدعيج ان تلك الحسابات دأبت على خلق الافتراءات للنيل من سمعته بسبب مواقفه من التصدي للجرائم التي مست امن البلاد اثناء عمله الحالي في النيابة وإبان ترؤسه لمحكمة الجنايات سابقا.

وطالب الدعيج في كتابه بضرورة التصدي لهذه الحسابات ومن يقف وراءها بجميع الوسائل القانونية المشروعة للكشف عن هوية القائمين عليها ومن يديرها ويمولها وملاحقتهم حتى الوصول اليهم ايا كانوا واينما وجدوا وتقديمهم للمحاكمة الجزائية لينالوا جزاءهم وليكونوا عبرة لغيرهم.

كما طالب الدعيج النائب العام بالايعاز والتحري في ضبط مصدر الاخبار الملفقة ومن تعاون معهم وكذا متابعة من قام باعادة ارسال تلك الاخبار الكاذبة وتناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي مثل «الواتساب، تويتر، سناب شات» بين الافراد والمجموعات سواء بحسن او سوء نية ما دام ذلك يسهم في انتشار الاشاعات المغرضة بما يعرض كل من تداولها للمساءلة القانونية وذلك وفقا للمادة 147 من قانون الجزاء التي تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين كل من اخل بالاحترام الواجب للقضاء على نحو يشكك في نزاهته، بالاضافة الى المادة 15 في شأن جرائم أمن الدولة.

وشدد الدعيج في ختام كتابه على ثقته بالنيابة العامة وقدرتها على الوقوف في وجه كل مؤامرة تستهدف زعزعة امن واستقرار البلاد والتجاوز السافر على الجسم القضائي من قبل فئة باغية تسعى لتقويض النظم الاساسية في البلاد بطرق غير مشروعة، مؤكدا على ان النيابة العامة ستظل تفرض سلطان العدل والردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وستمضي في مكافحة الفساد مهما حاول البعض من ذوي النفوس الضعيفة النيل منه.

