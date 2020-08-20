الأولى

أعاد مجلس الامة في جلسته العادية امس قانون «الدين العام» الى اللجنة المالية لتقديم تقرير جديد بعد اسبوعين، ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون في شأن احتياطي الأجيال القادمة والذي يقضي باقتطاع نسبة مئوية بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء في حال تحقيق فائض فعلي في نتيجة الحساب الختامي.

كما وافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع قانون باصدار قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس بما يهدف الى اعادة تنظيم الاطار القانوني لأحكام الافلاس والقواعد الخاصة باعادة هيكلة المديونيات. ووافق المجلس كذلك على قانون مكافحة العنف الاسري في مداولته الثانية واحالته للحكومة.

وكان وزير المالية براك الشيتان اكد ضرورة اقرار مجلس الأمة مشروع قانون الدين العام ومشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة في ظل العجز وشح السيولة، مشيرا الى ان الحكومة تواجه صعوبة في توفير الرواتب، مؤكدا انها تتمكن من التغطية الى شهر نوفمبر المقبل.

وقال انه «في ظل عدم الاقتراض وعدم تطبيق الاصلاحات الاقتصادية سيتم نفاد السيولة في الاحتياطي العام للدولة ولن تكون قادرة على تغطية مصروفاتها نظرا للعجز».

وأشار الى مبررات اقتراض تمويل العجز في الميزانية العامة والذي يتمثل في (المرتبات والدعوم والمصروفات الجارية والمشاريع الانشائية) ويتيح الوقت لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية.

وأضاف ان ذلك يأتي لتعويض نقص الايرادات في مواجهة المصروفات في ظل الانخفاض الحاد في اسعار النفط ومواجهة جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) وتقليل تأثير الاصلاحات على المدى القصير على المواطنين وعدم المساس باستثمارات صندوق الأجيال القادمة والسماح للصندوق في النمو.

وأوضح ان احد الحلول التي طرحتها الحكومة في توفير السيولة ومعالجة النقص بشكل واضح هو تبادل الأصول بين صندوق الاحتياطي العام للدولة وصندوق الأجيال القادمة ما ادى لتوفير سيولة مؤقتة. وبين «هذا الأمر اصبح حتميا ولم يعد محل تقدير او اقتراض فلا يمكن تأجيل القرارات التي من شأنها توفير السيولة في الخزينة وبشكل فوري».

وأشار الى الخيارات المتوفرة ومن ضمنها اصدار سندات سيادية في بيئة السندات الحالية وهي جاذبة للمصدرين بالاضافة الى الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة «لكنها يجب ان تكون آخر خطوة». وتطرق الى خيار السحب من صندوق الأجيال القادمة قائلا انها «خطوة غير حكيمة وليست من الحصافة المالية والاستثمارية حيث ان الأموال المستثمرة تحقق عوائد تفوق كلفة الاقتراض».

وأضاف «شئنا ام ابينا هذه هي الخيارات المتوافرة على المدى القصير ولله الحمد لدينا خيارات في هذه المحنة عكس كثير من الدول التي ليست لديها الملاءة المالية للاقتراض».

وقال ان مشروعي القانونين المشار اليهما يعدان احد البدائل الفنية والمهنية التي من شأنها العمل على تعزيز الموازنة العامة للدولة وأحد السبل لمعالجة نقص السيولة. وذكر انه في السابق كان يتم اقتطاع نسبة 10 في المئة من الايرادات المقدرة «لكنه ليس الاجراء الأمثل كما حدث في سنوات العجز اذ شكل هذا الاجراء حملا اضافيا على الموازنة العامة على اعتبار ان نسبة الاقتطاع لا تتبين الا بعد ظهور النتائج وتوفر الفوائض المالية».

وأضاف ان مشروعي القانونين المقدمين سيتيحان للدولة استخدام خيار اصدار السندات السيادية لتوفير سيولة بشكل فوري متزامنا مع تفعيل الاصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية. ولفت الى امكانية تحقيق الاقتراض للاستقرار المالي للدولة وتطوير اقتصادها على النحو المطلوب مبينا ان اصدار السندات السيادية اجراء معمول به من قبل جميع دول الخليج بشكل سنوي لتغطية عجزهم المالي.

واقترح ان يضع مشروع قانون الدين العام سقفا اقصى للديون بواقع 20 مليار ويخصص منها مبلغ 12 مليار دينار لتمويل المشاريع الانشائية والبنى التحتية.

وقال ان مزايا الاقتراض هي تمويل جزء من الموازنة السنوية للدولة والاستثمار في البنية التحتية لدى دولة الكويت وتطوير سوق السندات المحلية والحفاظ على الاحتياطيات المالية للدولة.

من جانبه قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان مشروع قانون باصدار قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس يهدف الى استحداث مفهوم اعادة الهيكلة والتسوية الوقائية للمحافظة على المنشآت الاقتصادية القابلة للاستمرار ووضع معالجات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الوزير الروضان في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء الى مناقشة مشروع قانون (التسوية واعادة الهيكلة والافلاس) ان من شأن مشروع القانون هذا «سد الثغرات في القانون الحالي والتي تسمح للمفلسين بالتدليس وتهريب واخفاء اموالهم والاضرار بالدائنين».

ولفت الى المميزات الأخرى لمشروع القانون وهي الغاء النظرة العقابية للمتعثر حسن النية واستحداث محاكم مختصة تضم مختصين ماليين واستحداث اشتراطات فنية واجب توافرها لأي شخص مرتبط بعملية الافلاس او اعادة الهيكلة فضلا عن اعادة هيكلة الاجراءات واختصارها بشكل جذري.

وأوضح ان «أحكام الافلاس في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 غير مستقل وأدى الى ضعف القدرة على مواكبة واقع الافلاس واستيفاء حقوق الدائنين كما لم يميز بين المتعثر بسبب الظروف التجارية والمتعثر بسبب الاحتيال والتدليس».

ولفت الى مساهمة حزمة القوانين الاقتصادية التي تم اقرارها بالتعاون مع مجلس الأمة في تطوير البيئة التجارية في الكويت ورفع تصنيفها في مؤشرات تحسين الأعمال.