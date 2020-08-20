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اعلن 16 نائبا حتى يوم امس رفضهم طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، فيما انضم النائب الحميدي السبيعي الى العشرة المؤيدين لطرح الثقة بالوزير الصالح. وأعلن كل من فيصل الكندري، عسكر العنزي، طلال الجلال، ناصر الدوسري، حمود الخضير، ماجد المطيري، خليل الصالح، عودة الرويعي، راكان النصف، حمد الهرشاني، يوسف الفضالة، خلف دميثير، عبدالوهاب البابطين، صفاء الهاشم، محمد الحويلة وعبدالله الكندري تأييدهم لتجديد الثقة بوزير الداخلية .

وأكدت مصادر برلمانية ان طريق الوزير الصالح سالك لنيل ثقة الامة خلال الجلسة الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة الاربعاء المقبل متوقعة زيادة رقم التأييد في الايام المقبلة.

وكان الوزير الصالح اطلق تصريحا قال فيه: أشكر كل من استمع لصوت الأدلة والمستندات وانصفني، ومهما كان حجم الاساءات فإنني مترفع عنها أدبا لا خوفا، وطريقي في مواجهة الفساد لن اتراجع عنه، ومساري في الإصلاح لن يتوقف.