الأولى

رجحت مصادر نيابية وقانونية أن تعيد الحكومة التعديلات التي أقرها مجلس الأمة امس على قانون العمل رقم (6) لسنة 2010 بشأن الحق في تقاضي مكافأة نهاية الخدمة كاملة على أساس الراتب الشامل من دون خصم المبالغ التي تحملتها جهة العمل نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة العمل ومن دون مراعاة السقف التأميني البالغ 1500 دينار.

واكدت المصادر ان هذه التعديلات غير دستورية خاصة فيما يتعلق بالأثر الرجعي لانه يرجع بالاثار الناتجة عن تطبيقه لمدة تزيد على 10 سنوات وعلى اعتبار ان كل الشركات وارباب العمل احتسبت مخصصاتها لموظفيها وفقاً لاسس مالية وقانونية معنية، بل ان بعضها في ظل ظروف الازمة الحالية لا يستطيع الوفاء بمستحقات الموظفين الحاليين وبالتالي فأن فتح باب الأثر الرجعي يعتبر عقوبة على ارباب العمل لمساهمتهم في خطط التكويت وهو امر ليس له أساس دستوري او قانوني.

وأشارت الى ان هذا التعديل له تأثيرات سلبية على اصحاب العمل حيث من المتوقع اقامة العديد من الدعاوى العمالية للمطالبة بالمستحقات العمالية بأثر رجعي موضحة ان المشروع اشار الى عدم احتساب ايام الاجازة الرسمية من ضمن ايام الاجازة السنوية بمعنى ان ايام الاجازة السنوية (30) يوما سوف تحسب على اساس الايام الفعلية فقط وهو ما يشكل عبئا اضافياً على رب العمل.