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عواصم - الوكالات: أكدت المملكة العربية السعودية امس التزامها بمبادرة السلام العربية منددة باجراءات الاحتلال احادية الجانب، وفي حين نفى السودان وجود اتصالات لتطبيع العلاقات مع اسرائيل اكد الأردن ان الاحتلال هو اساس الصراع بينما اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الفلسطينيين ليسوا قلقين من التطبيع بين الامارات العربية المتحدة والدولة العبرية.... (طالع ص 14).

وردا على مزاعم اسرائيلية متوالية في هذا الخصوص حسم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، موقف المملكة من التطبيع مع اسرائيل وقال خلال مؤتمر صحافي عقده امس مع نظيره الالماني هايكو ماس في المانيا، ان المملكة ملتزمة بالسلام على اساس خطة السلام العربية. وشدد وزير الخارجية السعودي على ان الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب تعرقل فرص السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

ومبادرة السلام العربية هي مبادرة اطلقها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002، للسلام في الشرق الأوسط، وتهدف الى انشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا عند حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع اسرائيل.

في غضون ذلك اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الفلسطينيين غير قلقين بشأن اتفاق التطبيع بين اسرائيل والامارات.

وقال عباس في بداية اجتماع للقيادة الفلسطينية شاركت فيه حركتا حماس والجهاد الاسلامي نحن لسنا قلقين لما يجري هنا وهناك وأضاف انه ليس من حق الامارات التحدث باسم الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان الموقف الفلسطيني من اتفاق التطبيع الثلاثي سينسحب على اي دولة عربية او اسلامية تقوم بهذا العمل.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الأردني، ايمن الصفدي، خلال محادثات مع امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات ان اعلان اسرائيل وقف الضم والتزام حل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 يشكل المتطلب الأساس لايجاد افق سياسي لحل الصراع والتقدم نحو السلام العادل والشامل. مؤكدا ان الاحتلال هو اساس الصراع.

على صعيد متصل نفت وزارة الخارجية السودانية تصريحات المتحدث الرسمي باسمها عن سعي السودان لاقامة علاقات مع اسرائيل في حين اكدت اسرائيل وجود اتصالات مع الخرطوم .

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السودانية امس اعفاء المتحدث حيدر بدوي صادق من مهامه على خلفية تصريحاته حول تطبيع العلاقات مع اسرائيل. وقال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين في تصريح صحافي ان الوزارة تلقت بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لاقامة علاقات مع اسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح وشددت الخارجية السودانية على ان أمر العلاقات مع اسرائيل لم تتم مناقشته بأي شكل كان.