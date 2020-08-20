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أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، اعتماد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي التوصيات والمقترحات التي قدمت لإعادة قيد الطلبة المشطوب أسماؤهم بالصف الثاني عشر وصفوف النقل من المرحلة الثانوية في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020 ولديهم نسبة مئوية ودرجات امتحان نهاية الفصل الأول.

وذكر المقصيد أن طلاب الصف الثاني عشر المشطوبين سيتم إعادة قيدهم في سجل الطالب وسيدخلون في بوابة الكويت التعليمية بمتابعة إدارة نظم المعلومات، أما طلاب صفوف النقل في المرحلة الثانوية فسيطبق عليهم القرار الوزاري رقم 83/2020 بشأن آلية استكمال العام الدراسي 2019- 2020.

وبين المقصيد أعداد الطلبة المشطوبين من الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 فقال بلغ عددهم 85 من التعليم العام و5 طلبة بمدارس التعليم الخاص و215 من المعاهد الدينية ومراكز تعليم الكبار.

واوضح ان المشطوبين من صفوف النقل في المرحلة الثانوية 172 من الصف العاشر في التعليم العام، وفي التعليم الخاص 5، أما تعليم الكبار فبلغ عددهم 94، اما طلبة الصف الحادي عشر للقسم الأدبي فبلغ عددهم 34 من التعليم العام و4 في التعليم الخاص و26 في مراكز تعليم الكبار

وعن الصف الحادي عشر للقسم العلمي، اوضح ان عدد الطلبة بلغ 17 من التعليم العام و10 في التعليم الخاص أما مراكز تعليم الكبار بلغ عددهم 15 طالبا.

وأشار المقصيد إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التربية على مصلحة المتعلمين ومراعاة ظروفهم بسبب تداعيات جائحة كورونا.