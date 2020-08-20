الأولى

يعد مرفق القضاء ركناً أساسياً من أركان الدول المتحضرة والمتقدمة لأنه الحارس على العدالة الحريص على تطبيقها، وهو الملجأ الأمين لكل صاحب مظلمة، والمنظم لعلاقات البشرية اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، والمرجع الأساسي في كل خلاف.

والقضاء الكويتي بتاريخه الحافل، ورجاله الأوفياء، كان دائما محط الإشادة والثناء لمواقفه المشهودة، وأحكامه المعهودة، وآرائه السديدة الحكيمة، وقد شهد له القاصي والداني بالنزاهة والعدالة، ويكفي ما ناله من إشادة دولية بعد الأحكام النزيهة والعادلة التي أصدرها في آلاف القضايا التي نظرها في أدق مرحلة من تاريخ البلاد في أعقاب الغزو العراقي الغاشم، حيث تميزت تلك الأحكام بأبعادها الإنسانية والقانونية الرزينة، والحاسمة والمؤيدة للعدل والحق.

وللأسف الشديد فقد تعرض القضاء، هذا الركن الأساسي من أركان الدولة في السنوات القليلة الماضية إلى هجمة شرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قادتها فئات ضالة حاقدة على الكويت، نظاماً وشعباً ودولة وكياناً، استخدمت فيها أسوأ الأكاذيب، وأشنع الافتراءات لتحقيق أهداف ليست خافية على أحد، وفي محاولات يائسة للتشكيك في نزاهة هذا المرفق الحيوي ورجالاته الأوفياء، لكن الله خيب مسعى أولئك وكشف نواياهم الخبيثة، وقد وقف أبناء الشعب مع رجال القضاء الشرفاء الحريصين على بسط سلطة القانون، الأوفياء في الدفاع عن حقوق المظلومين والمخلصين في عطائهم وانتمائهم لبلدهم.

والكويتيون يفخرون بهذا القضاء الشامخ، الذي يعد أحد أبرز رموز تطور البلاد ورقيها، الذي كان دائما الملاذ الآمن لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة بفضل رجاله الأوفياء العاملين في جميع مرافقه، وعلينا جميعا أن نقف خلف أولئك الرجال، الذين يمثلون درعنا الواقية، وحماة القانون في البلاد ليبقى قضاؤنا دائماً خطاً أحمر لن نسمح لأحد بتجاوزه.

