وطن النهار

وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية تتعلق بالتعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الارهاب.

وتأتي هذه المذكرة تتويجا للجهود التي تبذلها الهيئة والوحدة في مجال بناء تكامل الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وتفعيلا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء مؤخرا خلال لقاءه مع الجهات الرقابية الذي أكد أن المرحلة الحالية تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل الجهود والطاقات على نحو منظم يحقق التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية بما يكفل انتظامها ووحدتها في مواجهة آفة الفساد.

وتهدف المذكرة التي تدخل حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليها الى ارساء اطار التعاون والتنسيق المستمر بين الطرفين والى تفعيل آلية تبادل المعلومات بشأن الخاضعين لقانون الهيئة والمكلفين بتقديم اقرارات الذمة المالية باعتبارهم من الفئات المعرضة للمخاطر السياسية، وتتضمن تحديد نطاق المعلومات المتبادلة وآلية تبادلها واستخدمها في مجال التحريات وجمع الاستدلالات التى يجريها الطرفين فى جرائم غسل الأموال.

وتجدر الاشارة الى أن قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد قد نص في مادة رقم 22 على اختصاص الهيئة بتلقي البلاغات والشكاوى بشأن جريمة غسل الأموال.

