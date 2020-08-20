وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بالمتطوعين وتفعيل دورهم في تنمية المجتمع والاستفادة من كل الجهود والمبادرات التطوعية.

جاء ذلك في تصريح الساير لـ (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للعمل الانساني أمس.

وقال الساير ان المتطوعين في الجمعية أثبتوا أنهم على العهد بهم دائما بكل ما لديهم من تفان والتزام وابداع لينفذوا العديد من الأنشطة التطوعية والمشاريع المجتمعية والتفاعل الدائم مع احتياجات المجتمع والعطاء بلا حدود.

وأضاف أنه منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) حشدت الجمعية شباب المجتمع من الجنسين لمساندة مجهودات الدولة في مواجهة الأزمة حيث سارع عدد كبير من المواطنين والمقيمين الى التسجيل في الجمعية لخدمة الوطن.

وذكر أن متطوعي الجمعية تابعوا عن كثب جميع الأنشطة التطوعية في مختلف مجالات مكافحة انتشار (كورونا) على مستوى الدولة ضمن رسالتهم التطوعية لخدمة الوطن الغالي وتلبية ندائه في الشدائد.

وأشار الى أن المتطوعين خدموا في المحاجر الصحية وتوزيع السلال الغذائية والوجبات اليومية واجلاء المواطنين من المطار ومنفذ (النويصيب) وتوزيع المساعدات على الاسر المحتاجة والعمالة السائبة وتوزيع الكمامات والمعقمات في مؤسسات الدولة والجمعيات التعاونية وأخيرا دعم جهود الدولة في مساعدة الشعب اللبناني الشقيق.

وأكد حرص الجمعية على تصميم عدد من البرامج لدعم المبادرات المجتمعية في البلاد حيث تدمج في اطارها الكثير من المتطوعين.

