وطن النهار

قام رئيس مجلس أمناء معهد دسمان للسكري د. هلال الساير والمدير العام د. قيس الدويري، ود. فيصل الرفاعي، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات وطارق عبدالله العريان، مدير العلاقات العامة والاعلام بزيارة مقر الادارة العامة للاطفاء لتقديم الشكر والثناء لما قدموه من تعاون لافت خلال جائحة كورونا تمثل في القيام بتوصيل الادوية لمنازل مرضى معهد دسمان للسكري دون أي كلل، بشكل منظم ودون أي معوقات على مدى عدة أشهر. وكان من بين المكرمين من الادارة العامة للاطفاء كل من الفريق خالد المكراد، مدير عام الادارة العامة للاطفاء، والمقدم د. فايز النصار، مراقب السلامة والصحة المهنية.

وقام فريق ادارة المعهد بتقديم الدروع التذكارية والتقاط الصور الجماعية وأعرب عن جزيل امتنانه لما قدمته الادارة العامة للاطفاء من جهود حثيثة في خدمة أبناء الوطن والتعاون مع معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث جاءت هذه الخطوة لتخفيف العبء عن الطواقم الطبية من الأطباء والصيادلة، وللمساهمة بسياسة التباعد الاجتماعي للمرضى والتي تحث عليها السلطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

