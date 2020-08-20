وطن النهار

أقام التحالف الاقليمي للأمراض المزمنة غير المعدية ورشة حول «الصحة النفسية لمرضى الأمراض المزمنة» وذلك بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان ورابطة الأورام الكويتية، وقد أدار الورشة كل من د. ابتهال فاضل رئيسة التحالف الاقليمي للأمراض المزمنة والدكتور خالد أحمد الصالح نائب رئيس التحالف. وصرح د. خالد أحمد الصالح نائب رئيس التحالف الاقليمي للأمراض المزمنة بأن هذه الورشة تأتي ضمن الورش التي أقامها التحالف خلال عام في عدد من دول الاقليم مثل الأردن ومصر ولبنان والشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة شارك فيها كوكبة من الخبراء من منظمة الصحة العالمية ومنظمات المجتمع المدني وتأتي أهميتها من اختيار اقامتها في ظروف استمرار انتشار كاسحة كوفيد - 19 في العالم وما ترتب عليه من اجراءات وقائية أثرت بشكل مباشر على الانسان من الناحية النفسية والصحية وكان أثرها أكبر على مرضى الأمراض المزمنة مثل مرضى السرطان وأمراض القلب والشرايين، والسكري وأمراض الجهاز العصبي واضطرابات الصحة العقلية.

