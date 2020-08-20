وطن النهار

استقبل رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان جاسم المباركي الفائز بتصميم شعار الديوان المصمم عبدالعزيز نبيل العريفان.

وأعرب السفير المباركي عن سعادته باعتماد الشعار رسمياً بعد أن طرحت مسابقة عامة له وفقاً لشروط فنية معلنه تقدم لها العديد من المتسابقين من جنسيات مختلفة، مؤكداً على أن الديوان استعان في ذلك بلجنة خبراء محايدة من كلية العمارة بجامعة الكويت والتي حرصت كل الحرص على مهنية العمل وشفافيته، ورأت بأن الشعار الفائز يعكس هوية جديدة ومعاصرة تعتمد على خط الثلث الفريد والمميز دون احتوائه على صورة أو رمز كحال العديد المؤسسات العالمية العريقة التي يقتصر شعارها على اسم المؤسسة فقط لتبتعد بذلك عن النزعات الفنية المؤقتة ولضمان استمرارية التصميم.

وتقدم المباركي بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة التحكيم والفريق المشرف على المسابقة لجهودهم المميزة، وأكد بأن الاستعانة بالكادر الأكاديمي الوطني يعكس حرص الديوان على اشراك المؤسسات الوطنية في أعماله وأنشطته.

وأضاف بأنه سيتم اعتماد هذا الشعار من خلال اتباع الاجراءات القانونية والاجرائية المرعية وفقاً لقوانين الدولة ذات الصلة ببراءة الاختراع والملكية الفكرية.

يذكر أن لجنة التحكيم أعضاء هيئة التدريس في كلية العمارة هم، أ.د آمار بهبهاني، د. أحمد العومي، د. سارة الفلاح، وأشرف على سير أعمال المسابقة الصحافي مظفر عبدالله راشد وعضو مجلس ادارة الديوان منى العطية.

وقد حضر من الديوان غيداء الشمالي، ومحمد الغريب.

