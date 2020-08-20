وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 675 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 78145 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 507 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ (كونا) ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت اصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت اصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 188 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و148 حالة في منطقة الفروانية الصحية و115 حالة في منطقة الجهراء الصحية و114 حالة في منطقة العاصمة الصحية و110 حالات في منطقة حولي الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة انخفض الى 96 حالة حيث كان عدد الحالات يوم امس 101 مشيرا الى ان المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7867 حالة.

وأشار الى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4811 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 573251 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 528 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 69771 حالة.

