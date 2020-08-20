وطن النهار

كشفت كلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت عن قيامها بدراسة امكانية تطوير برنامج العلاج الطبيعي في الكلية من درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي الى برنامج دكتور العلاج الطبيعي (DPT).

وقالت عميدة كلية العلوم الطبية المساعدة د. سعاد الفضلي في تصريح صحافي أمس الأربعاء انها اجتمعت مع الفريق المختص بعمل دراسة امكانية تطوير برنامج العلاج الطبيعي من درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي (مدة استكمال البرنامج أربع سنوات) الى برنامج دكتور العلاج الطبيعي (مدة استكمال البرنامج من ست الى سبع سنوات). وأضافت الفضلي أنه تم بحث العديد من النقاط في الاجتماع مع الفريق وقياس مدى امكانية تطوير البرنامج تماشيا مع المتطلبات والمعايير العلمية للحصول على درجة دكتور العلاج الطبيعي اذ تعتبر ال(DPT) الشهادة المهنية الأولى في هذا المجال في الكثير من الجامعات الأميركية والأوروبية المرموقة. وأكدت أنه وفقا للتطورات الحديثة في مناهج العلاج الطبيعي بالجامعات العالمية واستحداث شهادة دكتور علاج طبيعي «علينا مواكبة هذا التطور الذي يصب في مصلحة أبنائنا الطلبة». يذكر أن الفريق مشكل من أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم الطبية المساعدة ووزارة الصحة وجمعية العلاج الطبيعي بالاضافة الى القطاع الخاص.

