وطن النهار

وافق مجلس الأمة أمس في المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن الحماية من العنف الأسري وترتكز بشكل أساس على تدابير الحماية والوقاية إلى جانب الحفاظ على لحمة الأسرة.

ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن العمل في القطاع الأهلي بما يجعل حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة يحسب على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضاه. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الثانية في جلسة المجلس التكميلية بموافقة 43 عضوا ورفض 11 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.

وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته التكميلية أمس تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة: الدقباسي: ترفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. الساعة 9 صباحا.

الغانم: افتتح الجلسة الساعة 9:30 صباحا.

تلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين. وسط اعتذار كل من الوزير احمد المنصور الصباح، الوزير وليد الجاسم، الوزير فهد العفاسي، النائب عيسى الكندري.

وانتقل المجلس إلى بند الاسئلة البرلمانية.

البابطين: سؤالي لوزير التجارة عن اسماء الشركات والمصانع التي حصلت على موافقة في التوزيع بمنطقة صبحان الصناعية، ووجهته سنة 2017، وكنت اتحدث عن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزير التجارة السابق بشأن توزيعات القسائم في صبحان، ووردتني المعلومات بأن لجنة التقصي ليست من اختصاص هيئة الصناعة، وكان بودي ان يطلع وزير التجارة على الامر وان يحيطنا بما جرى ويتعهد بالاجابة عما حوته من معلومات تتعلق في هذه المادة، وهذه رسالة لوزير التجارة.

الدمخي: سؤالي إلى وزير النفط بشأن سبب اشتراط شركة البترول الوطنية مؤهل الدبلوم للفرص الوظيفية في الشركات وعقودها، وكان المتاح في السابق شهادة الثانوية العامة، وهيئة التطبيقي قالت انها تود ان تؤهل المتقدمين لهذه الوظائف بشهادات دبلوم، والى الان هؤلاء لا ينالون فرص عمل في الشركة، والى الان لا تطرح اعلانات فرص وظيفية للكويتيين في مقابل ان نسبة العمالة الكويتية بالشركة 26% عن سنة 2016، وتكدس خريجي هندسة البترول والهندسة الكيميائية بلا وظائف امر غير معقول في دولة نفطية.

وزير النفط: سؤال النائب حول نسبة الكويتيين في القطاع النفطي خاصة عقود التكويت وغيرها، هذا سؤال عن سنة 2016، ومجلس ادارة مؤسسة البترول قرر في 2020 وقف تعيين الوافدين في تخصصات يحملها كويتيون في الشركات والعقود التابعة، مع تقرير زيادة النسب، وهناك اتفاقيات بين الشركات وهيئة التطبيقي لتأهيل المتقدمين للوظائف، وهناك من يلتحقون بدورات حفر آبار وتخصصات اخرى ثم يمارسون اعمالهم في العقود النفطية.

الدمخي: بعض البدون ممن يعملون في الصفوف الاولى لم يكافئوا ولم يحصلوا على رواتبهم منذ 6 أشهر، وهذا مثال صغير على سوء الادارة في الحكومة وهذا ظلم ولا يجوز استمراره.

صالح عاشور: الحكومة لا تنصف متخصصي الحقوق والمحاسبة، ويجب ان تعمل الحكومة بسياسة عامة في التوظيف لهذه التخصصات ومستشاريها وان تخصص للكويتيين فقط وسؤالي هذا كان لوزير الاعلام وزودني باعداد غير الكويتيين من حملة هذه التخصصات في الجهات التابعة له.

النقل الجماعي

الشاهين: سؤالي كان لوزير المالية.. فقضية النقل الجماعي هامة في كل دولة ترغب بالتقدم والازدهار والتنمية، والكويت تفتقد مقاييس النقل الجماعي وخدماتها، وتراجعنا بينما كنا في المقدمة خليجيا، وهذا القطاع يحتاج إلى تعاون لان اختصاصاته مقسمة بين شركة النقل العام ووزارة المواصلات وهيئة النقل وادعو لتوحيد المسؤوليات هذه، ونفض الغبار عن القرارات الحكومية المهملة التي تستوجب ان كل قطاع حكومي بحاجة هذه الخدمات تقوم بتوفيره شركة النقل العام، وللاسف هذه الاختصاصات تتراجع كما حدث في عبارة فيلكا وعبارة نقل المركبات الى فيلكا، والنقل الجماعي والحكومي مهم لانه يخفف الازدحام المروري والتلوث والحوادث، وانا اطالب بإلحاح من الحكومة بتطوير خدمات النقل العمومي.

الرومي: سؤالي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن آلية دراسة مجلس الوزراء الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب، وهذا منذ ثلاث سنوات، فلاحظت في اللجان البرلمانية موافقات لوزراء على اقتراحات ذات كلفة مالية وهو ما يخالف السياسة العامة للحكومة، فهل الوزير ينطلق من قرارة نفسه ام يطرح على مجلس الوزراء ونظر مدى تجانسه مع سياسة الحكومة، ويقول الوزير انه يعرض على مجلس الوزراء بينما الحقيقة ان هذا الامر غير صحيح، بدليل ان وزير وافق على اقتراح مساواة العسكريين الخليجيين بالكويتيين وهذا مثال لتفرد الوزراء بعمل الوزارة، وقال لي الوزير نحن لا نستطيع ان نرفض كوزراء بل الرفض يكون من النواب، ولما عرضت الامر على رئيس الحكومة وبينت احتجاجي من وجود كلفة مالية غير مدروسة طلب الرئيس اعادة الامر للجنة ومناقشته، وما يحدث يحرج الحكومة والمجلس امام الناس، ويجب ان يدرس مجلس الوزراء هذه الاقتراحات باجتماعته مع نظر الكلفة ومن ثم تقديم الرأي لمجلس الامة، وهذا العمل المؤسسي المنظم المطلوب، اما مجاملة اعضاء اللجنة البرلمانية فهذا امر مؤسف، وحين يعطى رأي للجان البرلمانية يجب ان يكون رأي مجلس الوزراء لا رأي الوزير منفردا.

الصالح: سؤالي لوزير البلدية عن صحة وجود وثيقة مسربة اتفاق بين بعض شركات استيراد الغنام، وهذا سؤال قديم منذ 2017، ونتمنى وجود آلية جديدة للتسريع بآلية وصول الاجوبة ومناقشتها، وكل ما علمنا به ان القضية احيلت إلى النيابة العامة ولا نعلم ما الذي حصل لاحقا.

ووافق المجلس على اقرار بند الاحالات.

العنف الأسري

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المرأة والاسري، بشأن المداولة الثانية لقانون مكافحة العنف الاسري.

الدلال: التعديلات الجديدة تغطي كل عقود الزواج الرسمية لانه قد يقيم في الكويت وافدون لديهم عقود زواج مدني ما، وتم تقسيم وتحديد الحضانات للاسر فمنها الحضانات الشركية وحضانات الاسر البديلة للافراد مجهولي الابوين، واقررنا اضافة الضبطية القضائية مع ضوابط، واكدنا اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في كل ما يتصل بهذا القانون، وتعديلاتنا اعطت دقة للقانون.

وزيرة الشؤون: بالنسبة للحاضن والمحضون، الاسر البديلة في مفهوم وزارة الشؤون هي الاسر المعنية لرعاية ابناء الشؤون، ولكن الحاضن والمحضون هو بالمفهوم العادي هي ان تكون قريبة كالخالة والجدة والعمة، وارتأينا التحديد كي لا يحدث خلط بين المفهومين.

وصوت المجلس على القانون في مداولته الثانية بالموافقة واحاله إلى الحكومة.

الحضور: 40

موافق: 38

غير موافق: 1

ممتنع: 1

الفضل: شكرا لكل المهتمين في معالجة العنف الاسري، وكنت اتمنى شمول العوائل الحاضنة ونتمنى مراعاة الحقوق الوظيفية للعوائل الحاضنة وولاية الامر في مسألة الزواج وانهاء وصاية الشؤون عليهم، والسماح لهم بالحصول على التمويل الشخصي والقروض.

الطبطبائي: متبني هذه القضية رأيناهم في المجلس اكثر من بعض النواب، وعملوا مجموعة ضغط اوصلت هذا القانون إلى المكان الحالي باقراره واحالته إلى الحكومة.

عاشور: هذا قانون يستحق الاشادة رغم نقصانه وحاجته للتعديلات وسنقرها مستقبلا وسوف نستمر في حماية المرأة من كل انواع العنف ضدها جسديا ونفسيا وماليا واسريا.

حماد: هذا قانون كان الاثر الاكبر فيه من المشروع بالقانون الحكومي، وشكرا لوزير العدل على دوره.

الغانم: هذا القانون مثال جيد على تفاعل المجتمع المدني مع مجلس الامة في اقرار القوانين ذات الاهمية.

الهاشم: شكرا لكل الاعضاء، واشكر صالح عاشور لانه كان المحامي الاكبر لهذا القانون، وهذا القانون عمود رئيس لحماية كل فرد بالاسرة من اي عنف، وشكرا لوزير العدل والاخوات الناشطات ومستشاري اللجنة والفريق الفني، وهناك تعديلات مقبلة لقانون الجزاء لحماية المرأة من العنف، وهناك تعديلات اخرى على قانون الجزاء لتحسين اوضاع مراكز الايواء وحماية المرأة.

الدلال: هذا القانون كان امنية وحلم واليوم تحقق بفضل الله، ثم بجهود التعاون الحكومي البرلماني، والمجتمع المدني كان مستشار لنا فشكرا لهم، ونأمل ان نجد خطوات عملية في تنفيذ القانون بسرعة وسلامة.

وزيرة الشؤون: اشكر اللجنة على تعاونها وسرعة التجاوب، اهتمام الحكومة بهذا القانون من اهتمامها في اهداف التنمية المستدامة، ولذلك نحن ملزمون باعداد التشريعات المنظمة للمرأة والاسرة والطفل، وهذا القانون للاسرة كافة وليس للمرأة فقط، وهذا القانون يحمي الاباء ايضا من عنف الابناء ويمكنهم من الدفاع عن انفسهم، وهذا انجاز رائع ويضفي تقدما على سمعة الكويت، آملة تحسن قوانين الكويت ذات الصلة بالمرأة واتمنى من اللجنة الصحية ان تنظر باهتمام لقانون المهن الطبية لمنح الولاية للام والعمة والاخت وسيكون هذا مكسب للمرأة.

القطاع الأهلي

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تعديلات قانون العمل في القطاع الاهلي، للتصويت على المداولة الثانية.

حماد: التعديلات التي اتت اللجنة نظرناها، وقمنا بتعديلات لمفردات واردة في المداولة الاولى لاحكام القانون، وعالجنا مسألة حق العامل باجازة 30 يوما بعد عمله 6 أشهر لدى صاحب العمل في اول سنة، واعتبار ايام السبت من ايام العطل الرسمية.

وزيرة الشؤون: الحكومة غير قابلة بالتعديلات، لان هناك مخالفة دستورية في الاثر الرجعي، ورغبة اللجنة باحتساب ايام السبت كاجازة، في حين ان الحكومة تعتبر السبت ايام راحة، ونرى ابعاد الاشارة لقانون التأمينات لانه قانون يمثل مظلة لكل العاملين في الدولة وليس العاملين بالقطاع الخاص فقط.

الفضل: الحكومة لم تتعاون في هذا القانون وكان مطروحا منذ عامين ولم تتقدم بحلول تذكر.

حماد: الاثر الرجعي يتعلق بالمكافأة لا الاجازة السنوية.

الغانم: الاثر الرجعي يتطلب الوصول إلى اغلبية خاصة.

وصوت المجلس على القانون بالموافقة واحاله إلى الحكومة.

الحضور: 54

موافق: 43

غير موافق: 11

ممتنع: 0

عبدالله الكندري: اعتراض الحكومة الواضح، لا جدوى له، ولا توجد مبالغ ستدفع من الميزانية العامة للدولة، بل هي مبالغ محجوزة في بنوك لمستحقات الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

عاشور: هذه مبالغ تخص نهاية الخدمة لمواطنين يعملون في القطاع الخاص وهي محجوزة بموازنات الشركات والبنوك، والحكومة تقف ضد المواطن ولا تحميه ولا تشجعه على العمل في القطاع الخاص.

احمد الفضل: نشكر الجميع ولا مشكلة مع الرفض، لكن يجب ان تقابله حلول، انما الحكومة كانت سلبية لعامين، وعليك معالجة الامر من قبل قانون التأمينات بصندوق للتخفيف على رب العمل الكويتي.

يوسف الفضالة: هذا القانون مهم وكان من اولوياتي وهو اشارة إلى الحكومة لدعم الكويتيين في القطاع الخاص ونثبت اقدامهم ونخلق المحفزات لهم، ورد القانون من الحكومة سينفر المواطنين من العمل في القطاع الخاص.

الدمخي: دور الحكومة في دعم العاملين بالقطاع الخاص مخيب للامال، وهذه نهاية خدمة مستحقة للمواطنين العاملين هناك.

حماد: نشكر النواب على اقرار مشروع القانون ونهنئ العاملين في القطاع الخاص، فستكون لهم مكافأة نهاية الخدمة منذ تاريخ 2010/10/21 بأثر رجعي، ونتمنى من الحكومة الا ترد هذا القانون لان الرد يمثل عامل طرد للكويتيين من القطاع الخاص.

الشاهين: هذا القانون هام ويعيد حقوق حرموا منها العاملين في القطاع الخاص، ومبالغها متوفرة ومحجوزة في البنوك والان يجب صرفها.

خليل الصالح: اذا الحكومة لا تدعم هذا القانون فسوف تمثل عامل طرد للكويتيين من القطاع الخاص، وما حصل اننا حين اقررنا قانون نهاية الخدمة من التأمينات الاجتماعية فقد الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص حقوق نهاية الخدمة من رب العمل وخسروا مستحقات كبرى.

الدقباسي: هذا القانون يسهم في تخفيف تضخم الباب الاول المخصص للرواتب، ويدعم عمل الكويتيين في القطاع الخاص، وهذا يعتبر مشاركة من القطاع الخاص لمعالجة مشكلة يواجهها المجتمع.

احتياطي الأجيال

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقارير اللجنة المالية بشأن تعديلات قانون صندوق احتياطي الاجيال القادمة، وقانون الاذن للحكومة بعقد قروض عامة، وقانون التسوية الوقائية (الافلاس).

ووافق المجلس على مناقشة القوانين الثلاثة في بند واحد. وسط اعتراض النائبين عبدالله الرومي وصالح عاشور.

الهاشم: اول القوانين اليوم هو اكبرها الخاص بالتسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس وهذا قانون ثقيل ومهم جدا، والتشريع استغرق نقاشا عميقا، واقرار واجب لانه يحمي من اشهار الافلاس ويعطي تسوية وقائية، ويمثل حبل انقاذ لاصحاب الاعمال، وجائحة «كورونا» قضت على المقومات الرئيسة للاعمال وكثير من الاعمال العالمية المشهورة اشهرت افلاسها، والقانون ينظم كيفية اعادة الاعمال لنشاطها، ووزير التجارة خالد الروضان كان من اوائل الناس المستمعين الرائعين والمتعاونين ووفق القانون مع اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورأى اهمية ضمهم رغم ما يشغلون من شريحة 10% من السوق، انما القانون يحميهم للتطور إلى مشاريع متوسطة وكبرى مستقبلا وهم اكبر المنتفعين من هذا القانون، ويستفيد من القانون كل الشركات المحلية والاجنبية عدى شركات المحاصصة، وستكون حقوق للمدين والدائنين والجهات الرقابية المخصصة لهم جهة قضائية وجهة اشراف محاسبية كأمناء ولجنة افلاس ومفتش، والتسوية لها مراحل متدرجة بداية من اتفاق المدين والدائنين، أو اعادة الهيكلة، أو اشهار الافلاس لتسوية الديون جماعيا، وفلسفة التشريع الجديد توجيهي (spoon feeding) بينما الحالي عقابي، وشكري المكتب الفني برئاسة الاخت هالة الحميدي.

الروضان: لا يمكن الحديث عن هذا التشريع دون الحديث بصورة اشمل عن منظومة قوانين، فنحن لدينا قانون اعادة الهيكلة والتجارة الالكترونية والمنافسة، ونحن عملنا على عدة تعديلات لقوانين ذات صلة بمنظومة التجارة وبلغت 8 قوانين بتعاون بين السلطتين واقرت، وادت لقفزات في تحسين مؤشر بيئة الاعمال وحماية صغار المستثمرين واستحدثت رخص وتصاريح لم تكن موجودة من قبل، واسست الربط الالكتروني بين الجهات فيما يخص بعض الاعمال التجارية وشؤونها، وفي تحسين معاملة معاملة واحدة الكترونية وفرنا 27 الف مراجعة يومية للوزارة و27 يوما على اعمال الشركات، ولحسن الحظ اقررنا الجمعيات العمومية الالكترونية للشركات قبل شهر من الجائحة وهو ما مكننا من تحدي ظروف «كورونا» وتوزيع الارباح وتخيلوا لولا هذا ماذا سيكون الاثر الاقتصادي خلال الازمة، الان المهم ان جزءا من الشركات في السوق قد يتضرر باضطرابات مالية والدول الاخرى تحمي ذلك بقوانين متطورة، ونحن ليس لدينا قانون افلاس انما احكام افلاس متصلة بقانون عمره 40 سنة، والان يجب تحديث هذه النصوص، لتحسين مدة التفليسة بدلا من 5 سنوات وتقصيرها وتحسين معدل تحصيل الدين بدلا من 34% حاليا.

وقال: القانون يفرق بين المفلس حسن النية وبين المدلس، ويحميه ويتيح له ممارسة حقوقه ويقيه من الاضرار المبالغ بها حاليا في القانون المعمول به، والقانون الحالي يتيح للمفلس المدلس حاليا اخفاء الاموال عن اصحاب الحقوق ونحن نرى مفلسين ويتمتعون بثروات ولا يوفون بالديون، لانه تم استحداث وجود مفتشين على الممتلكات.

واوضح: اليوم الكثير من الشركات تعرضت لاضرابات خلال الجائحة، والتشريع الجديد يحميها ويؤهلها لاعادة النهوض، وقادت تحسينات القوانين مؤخرا لانشاء 51 الف شركة صغيرة وهذا التشريع الجديد يرعاها، وهو تشريع يؤسس محكمة خاصة بالافلاس ويسرع الاجراءات.

وقال: الكويت ليست في جزيرة منعزلة عن العالم وسبقتنا له دول الخليج، وعملنا عليه منذ 3 سنوات، ولم يتم اعداده من اجل جائحة «كورونا»، انما الجائحة كشفت عن اهمية وجود مثل هذا التشريع، مثنيا على جهود مجموعة من الاساتذة القانونيين بكلية الحقوق وجهود المكتب الفني للجنة المالية لمجلس الامة اذ علموا بتفاني مدة 3 سنوات على هذا القانون المفصلي.

الهاشم: ثانيا سنناقش صندوق احتياطي الاجيال القادمة، وحصر الاقتطاع له في حال تحقيق الفوائض الفعلية، وذلك لعدم ايجاد شح بالسيولة في صندوق الاحتياطي العام، وتم تضمين السنة المالية الحالية، وعليه توافق عام.

وزير المالية: نتمنى اليوم تحقيق انجاز تشريعي، ونحن كحكومة نعاني شح السيولة التي تغطي النفقات العامة نتيجة انخفاض ايرادات النفط والعجز عن تغطية النفقات، والحكومة تعمل على بدائل توفير السيولة للاحتياطي العام، وهذه رؤية الوزارة والوزير وهو مقترح فني لمعالجة شح السيولة، والاستقطاع من المقدر ضخم لنا عجز الميزانية، ونحن جعلنا ان تكون الاستقطاعات من الفوائض الفعلية التي تاتي بعد نتائج الاعمال السنوية أو الحساب الختامي وهذا متبع بكل الكيانات الاقتصادية، واذا تم اقرار القانون سنوفر سيولة بقدر 3.7 مليارات دينار للميزانية.

الدين العام

الغانم: ترفع الجلسة لصلاة الظهر.

وزير المالية: قانون الاذن بعقد قروض عامة (الاقتراض العام) هو اداة مالية لتوفير السيولة المالية، ومررنا الفترة الماضية بعجوزات مستمرة مع انخفاض اسعار النفط، وخلال السنوات الخمس الماضية تم استنفاد رصيد صندوق الاحتياطي العاملتوفير السيولة للميزانية العامة، والحكومة طرحت تبادل الاصول بين صندوقي الاحتياطي العام والاجيال القادمة وتم بمبلغ 2?3 مليار، وكان كنقطة عبور لدفع التزامات الدولة لشهرين مقبلين حتى نوفمبر المقبل، وما بعد ذلك لا زالت النفط منخفض السعر ومصروفاتنا بسقف 21 مليار، والخيار الحالي ليس اصلاحا ماليا انما هو حاجة سيولة، وفعلا نحن بحاجة اصلاحات مالية وطرحت اوراق محل اختلاف، ونحن بحاجة استقرار النظام المالي بالدولة فجاء هذا المشروع بقانون في عام 2017 ووافقت عليه اللجنة المالية بالاجماع عام 2018 ثم نوقش بالمجلس وقدم النواب ملاحظات وتبنتها الحكومة وعادت بالمشروع بقانون في مارس 2020، والمشروع يوفر اقتراض حكومي 20 مليار دينار لمدة اجال 30 سنة وبصلاحية 20 سنة للقانون 60% من الاقتراض سيكون للمشروعات راسمالية والبنى التحتية 12 مليار دينار، والاقتراض لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي، وستكون هناك سندات سيادية، واخر شيء امامنا هو الاقتراض من صندوق الاجيال، وفكرة السحب من الاجيال القادمة نراها فكرة غير حكيمة اذ ان الايرادات من الاجيال مجدية، واليوم اسعار الفائدة مشجعة ونسبتها منخفضة، وعادة ان الدين العام يصدر بمرسوم ونامل هذه المرة ان يكون بقانون وايجاده بقانون هو الامر الطبيعي ويخلق قناعة بين السلطتين، ونحن الان امام فراغ تشريعي وان حدث نقص سيولة فلا اداة لدينا للاقتراض، والان هناك قلق دولي من عدم امكانية الدولة في الوفاء بالتزاماتها الحالية لان الحكومة تفتقد اداة الاقتراض لتوفير السيولة ما اعطانا نظر سلبية من قبل الجهات العالمية للتصنيف الائتماني، وحاليا الاحتياطي العام ليس به سوى مليارين، ونسحب منه شهريا 1.7 مليار، وبلا الدين العام سأتخذ تدابير تقشفية وقد يتضرر المركز الائتماني وسوف نتجه لتسييل اصول احتياطي الاجيال القادمة التي بنيت بسنوات ماضية، وعجز الميزانية بعد انتهاء قانون الدين العام سنة 2017 هو ما ادى باستنفاد السيولة ولاستخدمناها بشكل امثل لتحقيق عوائد افضل، والان الدين القائم وصل إلى 3.7 مليارات متبقية من المرسوم السابق، ولدينا الان 600 مليون استنفدت، وجميع دول الخليج تصدر سندات سيادية سنوية لتغطية نقص السيولة، واقرار هذا القانون يعطينا فرصة ووقت لاقرار الاصلاحات المالية وعليه لا نريد ان نتأثر سلبيا بتغطية مصروفات الحكومة وتغطية الرواتب، واليوم الايرادات النفطية غير قادرة على تغطية مصروفاتنا الشهرية، ولابد من اقرار قانون الدين العام، واليوم نحن بحاجة السيولة لتغطية نفقات الرواتب والمصروفات الجارية وتجنب التأثير على ايرادات المواطنين عبر الاصلاحات المالية وحماية اصول صندوق الاجيال القادمة، وانا ساكون ملتزم بتقديم تقارير عن الاقتراض ومصروفاته، ونحن لن نخرج عن تمويل الموازنة العامة لا لاشياء اخرى، ولن نقترض 20 مليار دفعة واحدة انما سوف نوائم الاقتراض مع الوضع المالي وقدراتنا.

واشار: ديوان المحاسبة يرى ان الظروف الاقتصادية والصحية الراهنة مؤثرة مع عدم قدرة الاحتياطي العام على تحملها، فلا سبيل الا توفير موارد جديدة ومن ضمنها الاقتراض العام، والديوان جهة رقابية ساندة للمجلس الموقر ونحن نحرص على توجيهاته، وطلب من الديوان ضوابط وتنفيذ حزمة من الاصلاحات المالية والاقتصادية، وهيئة الاستثمار ترى ان الاقتراض احدى واقل كلفة من تسييل اصول صندوق الاجيال وتكلفة الفرصة البديلة وهي قرابة 3.5.

ولفت: رأى صندوق النقد الدول ان الاصول إلى النفاد وحاجتنا للدين العام، وبلومبيرغ رأت ضرورة توفر غطاء تشريعي للحكومة لتمكينها من الاقتراض العام، ووكالات التصنيف الائتماني رات ان وضعنا الاقتصادي مقلق ورسمت نظرة مستقبلية سلبية مع ثبات التصنيف وخشية من تراجعه مستقبلا.

وقال: انا كوزير المالية أرى حاجة الحكومة لتنفيذ التزاماتها امام الدولة والشعب والمجلس وهي في حاجة الادوات اللازمة لتوفيرالسيولة لنكون دون معاناة قد تلقي بظلالها على المواطنين، والاقتراض العام ليس الا اداة مالية معتمدة دولية ومعمول بها في كل اقتصادات العالم، ونحن كحكومة نعمل على ضبط الاختلالات المالية داخل الميزانية العامة، لو هذا القانون طبق في 2017 لما نفد الاحتياطي العام، ونريد العبور بهذا النظام المالي الوطني إلى بر الامان، وانا كوزير التزم على تنفيذه بحكمة والتزام اذا تم اقراره.

الدقباسي: القانون الحالي للافلاس فيه خلل وتحايل ما يستدعي تغييره مؤكدا أن تغييره ضرورة وبعد «كورونا» أصبح أكثر أهمية للتغيير وإن اقرار القانون يتيح فرصا للتسوية بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهم يواجهون مشاكل.

قانون الإفلاس

وقال: اقرار قانون الافلاس يجب ان يكون به رسالة لاصحاب المشروعات الصغيرة باننا معكم وانا متحمس لاقراره ورعاية هذه الفئة التي تواجه الكثير، واستغرب تصوير عدد اصحاب المشروعات الصغيرة من قبل البنك المركزي بانهم 70 ألفا وهم 16 ألفاً فقط من اصحاب المشروعات الصغيرة.

عدنان عبدالصمد: شكرا للجنة المالية التي وافقت على وقف الاستقطاع من الميزانية للأجيال القادمة، وشكرا على رفضهم الدين العام، وكل ما برره الوزير استمعت له اللجنة ولم ترفضه الا لوجود مبررات جوهرية، ونحن مع رأي اللجنة، لان لنا تجربة سلبية سابقة مع الدين العام، والمحك ان يكون الاصلاح المالي والاقتصادي قبل توفير التمويل، ونحن نعرف حجم الهدر بمصروفات الميزانية العامة، وحتى المصاريف الحتمية في بعض بنودها غير حتمية وتوفر علينا واذا عقدنا القروض سنؤجل الاصلاحات لان لدينا البحبوحة المالية، ومن الصعب جدا الموافقة على الدين العام حاليا، ولا نرى توجهات اصلاحية حالية للميزانية العامة، وهناك خصم اخر واجب الوقف وهو ايرادات الاحتياطي العام التي تذهب للاجيال القادمة ويجب ايقافه ما لم يكن لدينا فائض في صندوق الاجيال.

أحمد الفضل: اليوم نحن نتحدث عما هو تعديلات للهيكل المالي ولا جانب يمكن ان يقال عنه اقتصادي طالما يخلو من خلق وظائف فهذا محور الاقتصاد، واليوم نحن نرى ان الحكومة تريد تقزير الوقت لتعويض السيولة الناقصة، ونحن لا نقبل مس الرواتب ومن باب اولى على الحكومة تقديم اوراق تبين مسار الحكومة لعشر سنوات مقبلة في المصروفات والايرادات، اما الصرف بلا مسار واضح فهذا مرفوض، ونحن نعلم ان اقتراضكم بلا عوائد، وكان يجب ان تتجه الحكومة للرهن العقاري وتحقق اصلاحا اقتصاديا لانه يتيح للحكومة التصرف في السيولة التي لدينا، وهذا قانون في الادراج ولا تدعمه الحكومة فضلا عن قوانين اخرى تحقق اصلاحات اقتصادية.

وقال: الحكومة ومتخذو قرارتها منفصلون عن الواقع، كقرار منع دخول الاجانب واقامتهم لانهم بلغوا 60 سنة بينما هناك قطاعات تريد من هم بهذه الاعمار كشيف المطابخ والمطاعم واخرين اصحاب دخول كبرى يريدون ذويهم بينهم وانت تمنعهم بحجة واهية هي انهم يرهقون الدولة بدعوم عامة بينما يمكنكم الزامهم بشراء بوليصات تأمين صحي شامل، وهذا قرار يجب وقفه، ويضر بأصحاب المشاريع الصغيرة ويتم عن عدم الوعي بخصوصيات السوق والمشاريع.

عبدالله الرومي: آلية نقاش هذه القوانين محل اعتراضي، وانا مع رأي الاخ عبدالصمد، وكيف تقنعنا الحكومة بطريقة تفكيرها التي اجلت الاقساط 6 أشهر من كل مكان، وضيعت السيولة عليها، فكيف تريد منا الموافقة على الدين العام.

وقال: الاخ الروضان بدعة قانون الافلاس الجديد مرفوض فنحن عايشنا الحالي ولا عيوب فيه، وانتم الان تضعون قانونا مترجما ولا يراعي ظروف الكويت فكيف تكون الطعون بمدد قصيرة وكأنكم في اميركا وبريطانيا، وكيف تضعون قواعد قانونية مفصلة لمشروعات صغيرة وكبيرة، والقانون هو قاعدة عامة لا تفرق بين كبير وصغير، فهذا القانون فيه من المثالب ويجب الوقوف عنده ومعالجته، ولا يجوز تمريره، والصيغة الحالية غير محكمة، والقانون الحالي للافلاس عملنا به ولا مشاكل فيه، وحجة قدم القانون الحالي فهذا ليس منطق لان هذه قواعد قانونية لا يعيبها القدم طالما انها صالحة ويعمل بها، وليس اطعمة «بايتة»، وهناك مواد معيبة ولا توجد فيها ترتيبات على عدم الالتزام ببعض احكامها.

الشاهين: نحن قفزنا 19 مركزا في تحسين بيئة الاعمال، 30 في حماية المشروعات الصغيرة، و90 مركزا في موشر بدء الاعمال، وانا اليوم اعلن اعتراضي على الدين العام من منطلق دستوري وشرعي فالاول يقول ان لا قروض عامة الا بقانون وليس بناء على قانون ان الحكومة فاتت بتشريع تريد تفويض لقروض متعددة مع مرونة الاحكام، وديننا يحرم الربا، واقتصاديا هناك وسائل اخرى لتوفير السيولة وسياسيا نحن لا نريد دولة مطلوبة ماليا خاصة ان كل قوانين الدين العام خرجت سابقا بمراسيم في غياب المجلس أو بوجود المجلس الوطني، ولا نريد ان نورط السلطة التشريعية بهذا القانون لتحويل الدولة إلى مستدينة.

وقال: تشريع الافلاس الجديد مهم ومطلوب وادعو لسرعة اقراره فهو يتعامل مع واقع متطور جديد، وادعو لاقرار المداولة الاولى ومراجعته بالمداولة الثانية وله متطلبات محلية ودولية. معربا عن تأييده لتعديلات وقف الاستقطاع لصالح صندوق الاجيال القادمة.

صلاح خورشيد: قانون الافلاس الجديد محل تثمين وتقدير، ونشكر جهود وزير التجارة واللجنة المالية لان ما تحقق له جوانب انسانية واقتصادية، والدكتور بدر الملا كان له دور مميز ووضع نقاط معالجة كثيرة لتحسين هذا التشريع، وتشريع وقف الاستقطاع لصالح صندوق الاجيال امر محمود ويجب المضي فيه لتوفير سيولة لهذه الظروف. وانا ارفض اقرار قانون الدين العام لان هناك خطورة تستدعي ذلك.

خليل الصالح: دول السياسات الثابتة والاستراتيجيات لمواجهة الكوارث لم تتأثر من جائحة «كورونا»، انما نحن فلا ووقعنا بنقص السيولة، ونحن للاسف امام سياسة وزير بينما الاصح ان تكون السياسة ثابتة للدولة لمواجهة الظروف العامة.

رياض العدساني: كما قلت سابقا هذا الوزير يهدد بالمساس بجيوب المواطنين وليس لديه بدائل لخلق السيولة وهو يلمح الى الوثيقة الاقتصادية، ويقول ان تريدون استمرار الرواتب عليكم اقرار الدين العام، وعليه سحب هذا القانون أو الاستقالة اعترافا بعجزه، واحذره بان اي مساس سيواجه منا بمساءلته واحراجه، والوزير يترك كل الحلول ويذهب لزيادة الديون التي تتحملها الدولة. وقال: بوسع البنك المركزي وصندوق التنمية اقراض الدولة فضلا عن توريد الايرادات المحتجزة، وللاسف هذا الوزير يحصل على رواتب استثنائية ويهدد رواتب المواطنين، ونسبة الفوائد العام ليست كما يدعي 1% بدليل فوائد على دول الخليج، وللاسف بعض النواب يجاملون الوزير بالاستجواب والان يعارضون سياسته.