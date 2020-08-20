وطن النهار

اوضح سفير المملكة المتحدة لدى البلاد مايكل دافنبورت ان الاجتماعات الافتراضية لمجموعات العمل المتعلقة بالدفاع والثقافة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين بلاده والكويت عقدت بالفعل حيث ناقشت التعاون الدفاعي بالإضافة الى التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النظيفة وتغير المناخ وتقليص المخلفات البلاستيكية والامن الغذائي والمائي وكذلك التعاون في مجال التعليم والثقافة، حيث قال: تزامن انعقاد اجتماع مجموعة التعاون الثقافي مع إطلاق المكتبة الرقمية للمجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية.

وبخصوص الالتحاق بالدراسة في الجامعات البريطانية قال دافنبورت في حوار مع «النهار» ان من التعديلات الجديدة التي طرأت على نظام التأشيرة الدراسية ان الطلبة الذين سيتخرجون في الجامعات البريطانية ابتداء من سنة 2021، وسيكون لهم حق البقاء في بريطانيا والعمل فيها لمدة عامين.

مشيرا الى ان الجامعات البريطانية لاستقبال طلبة جدد مع بعض التعديلات للدراسة في الفصل الدراسي الأول حيث اختارت بعض الجامعات التدريس اونلاين للفصل الدراسي الأول.

واوضح ان الزيارات لمركز التأشيرات البريطانية تتم حاليا بالمواعيد فقط وذلك من اجل التقيد بالاشتراطات الصحية التي أعلنت عنها السلطات الصحية الكويتية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وهذا بالطبع كان له تأثير على عدد طالبي التأشيرات الذين يأتون الى المركز ولكن مركز التأشيرات البريطاني مشغول حاليا بطلبات التأشيرات البريطانية مع تزايد اعداد المتقدمين للتأشيرات الدراسية البريطانية وبالطبع فإن بإمكان الكويتيين الراغبين في زيارة بريطانيا لفترة محدودة ان يتقدموا بطلبات التأشيرة الالكترونية اونلاين بشرط ان يتقدموا بذلك الطلب قبل السفر بفترة 48 ساعة.

واكد ان بريطانيا والكويت أصدقاء وحلفاء منذ زمن بعيد حيث تتدرب وتتمرن القوات البريطانية بشكل منتظم.

وقال: لقد تذكرنا علاقات الصداقة والتحالف بين البلدين الصديقين في الثاني من أغسطس الماضي وهي الذكرى الثلاثين للغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس 1990 حيث تشعر بريطانيا بالفخر لوقوفها كتف لكتف الى جانب الكويت ومع الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من قوات التحالف لتحرير الكويت من الاحتلال.

واضاف: لقد كانت بريطانيا تقف دائما الى جانب الكويت في أوقات الشدة. ان صداقتنا لم تتأثر بمرور الزمن ولاتزال العلاقات بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين اقوى من أي وقت مضى. كما ان هناك كذلك تحالفا وثيقا بين الكويت وبريطانيا في المنطقة وخاصة كأعضاء في التحالف ضد داعش.

واشار الى ان بلاده اكدت مرارا وتكرارا مخاوفنا المتعلقة بالتصرفات الإيرانية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة من خلال نقل الأسلحة لليمن ولبنان وسورية والعراق ما يشكل انتهاكا للقرار 2231 وعليه فنحن لدينا نفس المخاوف التي عبر عنها عدد من أعضاء مجلس الامن الدولي فيما يتعلق بانتهاء القيود الحالية على الأسلحة المتعلقة بإيران في اكتوبر. كما تحدث عن ترحيب بلاده باتفاقية السلام بين الامارات العربية المتحدة واسرائيل والتي تسمى باتفاقية ابراهيم... وفي الحوار التالي المزيد من التفاصيل:

? كيف تقيمون العلاقات الكويتية- البريطانية في جميع المجالات؟

عقدت اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة هذه المرة «اون لاين» ما اهم المواضيع التي نوقشت واهم القرارات التي انبثقت عنها؟

? تشكل لجنة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية إطارا مهما للتعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، ولقد غطت خطة العمل من الاجتماع الأخير للجنة التوجيه المشتركة الخامسة عشرة والذي عقد في الكويت في ديسمبر الماضي مجالات الدفاع وامن الطيران والامن السيبراني والتجارة والاستثمار والضرائب والرعاية الصحية والتعليم والتبادل الثقافي والتنمية الدولية والبحث العلمي. كما ان الظروف الحالية المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، تعني انه في هذا الصيف فإننا نعقد اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن لجنة التوجيه المشتركة السادسة عشرة في تلك المجالات افتراضيا والاجتماعات الافتراضية لمجموعات العمل المتعلقة بالدفاع والثقافة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي قد عقدت بالفعل حيث ناقشت اجتماعات تلك المجموعات التعاون الدفاعي بالإضافة الى التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النظيفة وتغير المناخ وتقليص المخلفات البلاستيكية والامن الغذائي والمائي بالإضافة الى التعاون في مجال التعليم والثقافة حيث تزامن انعقاد اجتماع مجموعة التعاون الثقافي مع إطلاق المكتبة الرقمية للمجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية.

تأشيرات الدراسة

? ونحن نقترب من بداية العام الدراسي خصوصا وان امتحانات الثانوية العامة على الأبواب، ما استعداداتكم لاستقبال ملفات تأشيرات الطلبة الراغبين في الدراسة في المملكة المتحدة؟

? تتطلع الجامعات البريطانية لاستقبال الطلبة الدوليين للعام الدراسي 2020-2021 حيث تبذل أقصى الجهود للتحقق من توافر الظروف المناسبة حتى يتمكن الطلبة من العيش والدراسة بأمان علما انه خلال السنة الدراسية الماضية رحبت بريطانيا بإكثر من 6000 طالب كويتي. ومن التعديلات الجديدة التي طرأت على نظام التأشيرة الدراسية ان الطلبة الذين سيتخرجون من الجامعات البريطانية ابتداء من سنة 2021 سيكون لهم حق البقاء في بريطانيا والعمل فيها لمدة عامين.

وتستعد الجامعات البريطانية حاليا لاستقبال طلبة مع بعض التعديلات للدراسة في الفصل الدراسي الأول حيث اختارت بعض تلك الجامعات التدريس «اون لاين» للفصل الدراسي الأول، كما ان جامعات أخرى ستمزج بين التعليم التقليدي والتعليم اونلاين من اجل تعزيز التجربة التعليمية للطلاب والتحقق من ان يتم التعليم في بيئة آمنة. ولقد بدأت السفارة بالفعل حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالتعليم العالي في بريطانيا وتأشيرات الطلبة.

وقامت الحكومة البريطانية كذلك بتسهيل تأشيرات الطلاب في ضوء ازمة «كوفيد-19» حيث يستطيع الطلبة الدوليون الذين يريدون الالتحاق بالجامعات البريطانية للعام الدراسي 2020-2021 البدء في دراستهم من خلال التدريس عن بعد «اون لاين» مع احقيتهم بالحصول على التأشيرة الدراسية البريطانية بشرط ان ينتقلوا للتعليم التقليدي في المملكة المتحدة حالما تسمح الظروف بذلك. وهذا يعني ان بإمكانهم الدراسة من أي مكان في العالم بدون أي تأثير سلبي على وضعهم بالنسبة للتأشيرة الدراسية البريطانية.

معارض جامعية

? تعود الطلبة على عقد السفارة معرضا للجامعات البريطانية الا ان «كورونا» منعت اقامته هذا العام. هل تتلقون استفسارات عن كيفية الدراسة في بريطانيا؟ وما الطرق المستخدمة للطلبة الراغبين بالدراسة في هذه الجامعات البريطانية؟

? نظرا للظروف الحالية المرتبطة بـ «كوفيد-19»، لم يعد ممكنا إقامة معارض للجامعات البريطانية. ان مجموعة التعليم ضمن لجنة التوجيه الكويتية البريطانية المشتركة السادسة عشرة ناقشت في اجتماعها الأخير الافتراضي في الأسبوع الماضي إمكانية إقامة معارض للجامعات البريطانية افتراضيا ونحن ندرس مع المجلس الثقافي البريطاني في الكويت كيفية تعزيز استخدام منصات التواصل الاجتماعي للسفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني بالكويت للإجابة على أسئلة الطلبة فيما يتعلق بالدراسة في المملكة المتحدة بما في ذلك تأشيرات الطلبة. وبعض الطلبة يتصلون بشكل مباشر بالمجلس الثقافي البريطاني من اجل السعي للحصول على معلومات إضافية تتعلق بالجامعات البريطانية.

? افتتح مركز التأشيرات البريطانية لاستقبال طالبي التأشيرات، كيف تقيمون سير العملية وما مدى الاقبال على طلب التأشيرات في الفترة المقبلة؟

? لقد أعاد مركز التأشيرات البريطانية في الكويت فتح ابوابه مجددا بتاريخ 28 يونيو 2020. والزيارات لمركز التأشيرات البريطانية حاليا تتم بالمواعيد فقط وذلك من اجل التقيد بالاشتراطات الصحية التي أعلنت عنها السلطات الصحية الكويتية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وهذا بالطبع كان له تأثير على عدد طالبي التأشيرات الذين يأتون الى المركز المشغول حاليا بطلبات التأشيرات البريطانية مع تزايد اعداد المتقدمين للتأشيرات الدراسية البريطانية وبالطبع فإن بإمكان الكويتيين الراغبين في زيارة بريطانيا لفترة محدودة ان يتقدموا بطلبات التأشيرة الالكترونية «اون لاين» بشرط ان يتقدموا بذلك الطلب قبل السفر بـ 48 ساعة.

? كيف تقيمون حركة مطار الكويت بعد افتتاحه والإجراءات الأمنية والصحية المتخذة؟

? الجواب: انا أعلم ان سلطات المطار ووزارة الداخلية والمديرية العامة للطيران المدني في الكويت تعمل بجد واجتهاد مع خطوط الطيران للتحقق من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والأمنية اللازمة. كما ان المطارات البريطانية الرئيسة استمرت بالعمل منذ بداية جائحة «كوفيد-19» حيث نتطلع قدما لاستقبال المزيد من المسافرين من الكويت كما تعمل وزارة النقل البريطانية بشكل وثيق مع السلطات الكويتية للتحقق من ان الأمور المتعلقة بالسفر بين البلدين تسير بشكل سلس.

الاستثمارات الكويتية

? هناك تخوفات من تراجع الاستثمارات الكويتية في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي كيف ترون هذا التخوف في ظل وجود تسابق أوروبي لجلب هذه الاستثمارات في أوروبا؟

? ترحب بريطانيا بالاستثمار من الكويت وذلك لأنها تنظر لذلك الاستثمار على انه استثمار طويل المدى واستراتيجي وهذا الاستثمار يأخذ اشكالا عديدة بما في ذلك الاستثمار من قبل هيئة الاستثمار الكويتية وغيرها من الهيئات الحكومية والاستثمارات التجارية والاستثمارات الخاصة مثل الاستثمار في العقارات. وسوف نناقش التجارة والاستثمارات في الاتجاهين عندما تترأس المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني مع الشيخ الدكتور مشعل الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اجتماع مجموعة التجارة والاستثمار ضمن لجنة التوجيه الكويتية البريطانية المشتركة السادسة عشرة هذا الأسبوع. ان بريطانيا هي المقصد الأكثر جذبا في أوروبا للاستثمار الأجنبي المباشر وهي تعتبر الوطن الثاني للعديد من الكويتيين. كما ان حي المال والاعمال في لندن يعتبر الكويت أولوية بالنسبة لتشجيع التعاون الاستثماري مع القطاع المالي في بريطانيا علما ان عمدة حي المال والأعمال في لندن الدرمان ويليام راسل زار الكويت في فبراير الماضي وناقش الفرص المتوافرة في العديد من المجالات بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة وهي الجوانب التي تحرص الكويت على دعمها وذلك كجزء من الجهود العالمية لإن يكون التعافي الاقتصادي صديق للبيئة. كما ان المستثمرين في القطاع الخاص الكويتي مهتمون كذلك في الفرص الاستثمارية في المملكة المتحدة. ان بعض المشاريع التي جذبت الاهتمام أخيراً تشمل الإسكان الاجتماعي المطلوب بشدة والمشاريع البيئية مثل المزارع التي تعمل بطاقة الرياح وتجديد مراكز المدن مثل مدينة بيرمنغهام.

تعاون عسكري

? العلاقات الكويتية- البريطانية في المجال المدني والعسكري قوية جدا فهل تم الاتفاق اخيرا على ابرام صفقات جديدة بين البلدين في المجال العسكري أو في أي مجال؟

? لقد اجتمعت مجموعة العمل الدفاعي ضمن لجنة التوجيه الكويتية البريطانية المشتركة السادسة عشرة افتراضيا في بداية أغسطس الحالي وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بـ «كوفيد-19» فإن التعاون الدفاعي بين بريطانيا والكويت مستمر في جميع المجالات المهمة. ان البعثة العسكرية البريطانية بالكويت مستمرة في دعم وزارة الدفاع الكويتية والقوات المسلحة الكويتية بما في ذلك فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الجائحة. وسوف يصل طالبان بريطانيان قريبا الى الكويت لبدء دراستهم في كلية مبارك العبدالله للقيادة والاركان المشتركة. وسوف يستمر التدريب والتمارين العسكرية المشتركة خلال الشتاء وفي السنة القادمة 2021 مع خضوع ذلك للإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ «كوفيد-19» كما سوف نستمر في احراز تقدم في الترتيبات بين الحكومتين فيما يتعلق بالمشتريات الدفاعية.

صديق وحليف

? ماذا عن التزام بريطانيا بامن الكويت وهل هناك أي خطة لتعزيز وزيادة القوات البريطانية في الكويت في ظل المخاطر التي تحدق بالمنطقة؟

? بريطانيا والكويت هما أصدقاء وحلفاء منذ زمن بعيد حيث تتدرب وتتمرن قواتنا بشكل منتظم. لقد تذكرنا علاقات الصداقة والتحالف بين البلدين الصديقين في الثاني من أغسطس الماضي وهي الذكرى الثلاثين للغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس 1990 حيث تشعر بريطانيا بالفخر لوقوفها كتف لكتف الى جانب الكويت ومع الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من قوات التحالف لتحرير الكويت من الاحتلال. ولقد كانت بريطانيا تقف دائما الى جانب الكويت في أوقات الشدة. كما ان صداقتنا لم تتأثر بمرور الزمن وماتزال العلاقات بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين اقوى من أي وقت مضى. ان هناك كذلك تحالف وثيق بين الكويت وبريطانيا في المنطقة وخاصة كأعضاء في التحالف ضد داعش.

إيران والمنطقة

? كيف تقيمون مطالبة مجلس التعاون لتمديد حظر الأسلحة على ايران الذي نوقش في مجلس الأمن الاسبوع الماضي وتم رفع الحظر على الاسلحة؟

? ذكرنا مرارا وتكرارا مخاوفنا المتعلقة بالتصرفات الإيرانية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة بما في ذلك من خلال نقل الأسلحة لليمن ولبنان وسوريا والعراق مما يشكل انتهاكا للقرار 2231 وعليه فنحن لدينا نفس المخاوف التي عبر عنها عدد من أعضاء مجلس الامن الدولي فيما يتعلق بانتهاء القيود الحالية على الأسلحة المتعلقة بإيران في اكتوبر. ولقد أشار وزراء خارجية مجموعة الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا بكل وضوح ان انتهاء تلك القيود سيكون له أبعاد كبيرة على الامن والاستقرار في المنطقة. لقد امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الامن المتعلق بانتهاء القيود الحالية على الأسلحة لإيران لأنه كان من الواضح انه لن يحصل على دعم مجلس الامن ولن يمثل أساسا لتأمين التوافق وعليه فإنه لن يساهم في تحسين الامن والاستقرار في المنطقة ولكننا مستعدون للعمل مع أعضاء مجلس الامن والمشاركون في الاتفاق النووي مع ايران للسعي من اجل إحراز تقدم في تأمين دعم مجلس الامن. ان المملكة المتحدة ما تزال ملتزمة تماما بالاتفاق النووي مع ايران وبمنع ايران من تطوير أسلحة نووية ونحن مع زملائنا الفرنسيون والالمان ملتزمون بإحراز تقدم فيما يتعلق بالمفاوضات المرتبطة بآلية حل النزاعات الخاصة بالاتفاق النووي مع الرغبة في جعل ايران تلتزم مجددا بالاتفاق. نحن لا نؤيد حاليا العودة التلقائية للعقوبات «سناب باك» والتي تتناقض مع جهودنا الحالية للمحافظة على الاتفاق النووي.

اتفاقية إبراهام

? ما وجهة النظر البريطانية فيما يتعلق بالاتفاق الأخير بين إسرائيل والولايات المتحدة الاميركية والامارات العربية المتحدة؟

? رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشدة بقرار الامارات وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما كما ذكر انه كان لديه امل عميق بعدم المضي قدما بقرار ضم الأراضي في الضفة الغربية وهذا الاتفاق بتعليق تلك الخطط خطوة مشجعة على الطريق تجاه سلام اكبر في الشرق الأوسط كما وصف وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب الاتفاق بانه خطوة تاريخية وشدد على انه لا بديل للمحادثات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل فذلك هو السبيل الوحيد للوصول الى حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم.

