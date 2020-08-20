وطن النهار

واصل المنتدى الخليجي الافتراضي الاول للتعليم عن بعد ما له وما عليه الذي نظمه معهد المرأة للتنمية والسلام تحت شعار التعليم قاطرة التنمية خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس، فعالياته لليوم الثاني على التوالي بمشاركة نخبة من الاساتذة المهتمين المختصين في التعليم عن بعد من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت الجلسة الثالثة التي ترأسها استاذ علوم الحاسب في جامعة الكويت الدكتور ثلايا الفوزان وافتتحها مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله، وشارك فيها كل من وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر الدكتور ابراهيم النعيمي والرئيس التنفيذي في جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي والرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب في البحرين الدكتورة جواهر المضحكي ومستشارة وزير التعليم السعودي الدكتورة عهود الفارس.

في البداية، قال مدير عام معهد التخطيط العربي الدكتور بدر مال الله، ان موضوع التعليم عن بعد في غاية الاهمية حيث انه اكتسب في العقود السابقة اهمية متكاملة وهو ليس بشيء جديد فقد كان مطروحاً منذ الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ما تسنى لي الاطلاع على بعض تجارب الدول العربية التي استخدمت وسائل التعليم انذاك عن بعد فيما كان متوفراً من برمجيات وادوات في نظم المعلومات.

واكد ان التعليم عن بعد لن يكون بديلاً عن التعليم المباشر والتقليدي لكن لا يمكن التخلي عنه حيث من الممكن ان يكون مؤثراً جدا وفعالاً جنبا الى جنب مع التعليم المباشر ناهيك انه ساهم في بعض الدول لتخطي ازمة التعليم ابان جائحة «كورونا» لذلك ينبغي ان تكون الدول جاهزة في اعداد منظومة للتعليم عن بعد تكون فعالة دائما وتستخدم بشكل تفاعلي و متداخل مع نظام التعليم التقليدي.

واضاف: «نحن رأينا في ظل هذه الازمة الدول التي تمتلك هذه المنظومة حيث استطاعت ان تجتاز الوضع وان تواصل تعليمها لاستكمال العام الدراسي وتحقق بذلك انجازاتها في المقابل وجدنا الدول التي لم تمتلك هذه المنظومة كيف تعثرت جهودها واصبح العام الدراسي خلال الجائحة يترنح هنا وهناك واضطرارها لانهاء العام الدراسي باقل قدر ممكن من التحصيل العلمي.

سلاسة الانتقال

من جانبه، قال وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر دكتور ابراهيم النعيمي، ان التعليم فى مارس الماضي حدث له انقلاب وثورة عالمية حيث انتقلنا الى التعليم الطارئ، مبينا ان قطر لم تتوقف عن الدراسة يوما واحدا وانما استمر التعليم فيها بالانتقال الى تطبيق نظام التعلم عن بعد.

واضاف: ان «هناك مهمات كثيرة ادت الى نجاح التعليم في قطر، حيث انها عملت خلال السنوات الماضية في خطوات استباقية على انشاء بيئة تعليمية جاهزة بنظام التعلم عن بعد من خلال تجهيز المدارس والجامعات والفصول الدراسية وتأهيل المعلمين على التعليم الالكتروني واعداد الكتب التفاعلية.

