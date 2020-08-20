وطن النهار

فيما حدد وزارة التربية شروط شغل الوظائف الاشرافية، طالب مجموعة من معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية،? وزير التعليم العالي د.سعود الحربي، بإعادة النظر في سنوات الخبرة المطلوبة للترقي إلى الوظائف الإشرافية تخصص لغة عربية، معربين عن استنكارهم زيادة عدد سنوات الخبرة في شرط الترقي للوظائف الإشرافية إلى 10 سنوات ومساواتها مع بقية التخصصات الأخرى.

واوضح معلمو اللغة العربية المحتجون ان هناك شواغر في الوظائف الإشرافية لهذا التخصص ونسبة المعلمين الكويتيين في الوظائف الإشرافية قليلة جدا ووزارة التربية بحاجة لسد النقص الموجود في تخصص اللغة العربية الذي يعد من التخصصات النادرة.

ودعوا وزير التربية د.سعود الحربي الى الاهتمام بهذا الموضوع وتقليل سنوات الخبرة المطلوبة في شرط الترقي للوظائف الإشرافية في تخصص اللغة العربية إلى 4 سنوات المحددة خلال السنوات السابقة إضافة إلى إلغاء شرط أن تكون الخبرة التعليمية للوظيفة الإشرافية داخل وزارة التربية.

وأشار المعلمون إلى أن هذه الفقرة من القرار رقم 157/2016 تحرم عدداً من المعلمين الكويتيين في وزارة التربية من احتساب خبرتهم التعليمية السابقة في وزارة الأوقاف علما بأن خبرتهم في ذات التخصص والكادر التعليمي في الوزارتين موحد.

