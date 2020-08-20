وطن النهار

أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لتسكين شواغر 6 مراقبات هي: المخازن والتوريدات التابعتان للقطاع المالي والحاسوب والمدرسي والدعم التقني ودعم المستفيدين ودعم النظم التابعة لادارة نظم المعلومات التابعة لوكيل الوزارة. واشارت الى ان الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة مراقب المخازن في إدارة التوريدات والمخازن أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي تخصص مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن (8) سنوات، أو أن يكون حاصلا على دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة لمدة سنتين أو ما يعادلهما وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن (12) سنة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة أن يكون لدى المتقدم سنتان في وظيفة رئيس قسم، وأن يكون حاصلا على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتين الأخيرتين، وأن يجيد استخدام الحاسب الآلي، وأن تكون لديه دورات تدريبية تخصصية تخدم المجال الوظيفي، وأن يجتاز المقابلة الشخصية وفق القرارات الوزارية المنظمة.