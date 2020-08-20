مال وأعمال

أكدت مصادر معنية لـ النهار أن الجهات الكويتية تسابق الزمن لتحصين استثماراتها الخارجية ضد التداعيات الاقتصادية العاتية لفيروس كورونا، وذلك من خلال إجراءات تحوطية ودراسات معمقة لجدوى الفرص القائمة، وكذلك مراجعة الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت إن هذا التحصين والتحوط يستهدف التخارج من القطاعات المتراجعة والولوج الى القطاعات الأكثر ربحية وقدرتهاعلى الصمود في مواجهة تداعيات كورونا، والتي باتت تتركز في: التكنولوجيا الرقمية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، والتي حققت أسهمها عوائد مليارية خلال تداعيات أزمة كورونا.

وبينت المصادر أن الاستثمارات الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار تتمتع بدرجة عالية من المهنية والحصافة بهدف الحفاظ عليها من الخسائر الكبرى التي لحقت بالصناديق السيادية حول العالم.

وقد صنفت منظمة SWFI صندوق احتياطي الأجيال القادمة الكويتي كرابع أكبر صندوق سيادي بالعالم وتقدر أصوله بقيمة 533 مليار دولار، ولذا فإن احتياطي الأجيال القادمة متين ويقف على أرض صلبة.

ولفتت المصادر إلى أن هذا التحوط والتحصين لاستثمارات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، يأتي في ظل توقعات العديد من المؤسسات المالية الدولية بانخفاض محتمل في قيمة الصناديق السيادية حول العالم، فبحسب معهد التمويل الدولي فإن الصناديق الخليجية مهددة بانخفاض في قيمة أصولها بخسارة تعادل نحو 300 مليار دولار بنهاية السنة الحالية بسبب تداعيات أزمة كورونا والعواقب المترتبة عليها.

ويأتي استهداف الكويت لتحصين استثماراتها من تداعيات أزمة كورونا، في وقت سجلت فيه العديد من الصناديق السيادية خسائر كبيرة بسبب أزمة كورونا، حيث سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي والذي يعد الأكبر بين الصناديق السيادية عالمياً، عائداً سالباً بنسبة (-3.4) في المائة في النصف الأول من 2020، وذلك مع انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصادات، ليفقد الصندوق قرابة 21.3 مليار دولار.

وتعيش النرويج أوضاعاً اقتصادية عصيبة وغير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إن تي بي، وصحف محلية.

وفي تفاصيل هذه الأوضاع، التي تسبب بها تفشي كورونا، وحرب أسعار النفط المنخفض، واضطرار البلد الثري وغير العضو في الاتحاد الأوروبي إلى سياسة الإغلاق والتباعد الاجتماعي، فقد انضم ما يربو على 412 ألف شخص إلى خانة العاطلين من العمل، بينهم 301 ألف كانوا يعملون عملا ثابتا.

