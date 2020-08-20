مال وأعمال

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عن أن إجمالي تكلفة السفر للقياديين في وزارتي النفط والكهرباء خلال العام المالي 2016/2017 ما قيمته 347.74 ألف دينار، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية للوكلاء المساعدين ومن في درجتهم حوالي 67 رحلة لحضور الدورات والمؤتمرات والزيارات الخارجية والتي أوفد لها هؤلاء القياديون.

وفي رده على سؤال برلماني، حصلت «النهار» على نسخة منه حول كلفة المؤتمرات الخارجية بأنها بلغت 18.9 ألف دينار، مشيراً إلى أن تلك المؤتمرات تعزز الاطلاع على تجارب الدول وآخر المستجدات لديها وكذلك الجهود المبذولة في هذا السياق.

وبين أن عدد الدول التي تم حضور مؤتمرات خارجية فيها من قبل القياديين بلغ 14 دولة تتضمن : تونس، مملكة البحرين، السعودية، عمان، السعودية، قطر، مملكة البحرين وطاجيكستان، تركيا، الإمارات، واشنطن ومصر.

من جهة أخرى، أكد الوزير الفاضل أن وزارتي النفط والكهرباء والماء توليان أهمية كبيرة لمواجهة الفساد المالي والإداري عبر تطبيق قواعد التدقيق والتفتيش وتفعيل القواعد المعتمدة من جهات الرقابة الإدارية والمالية وفق أحكام القانون وما تقتضيه المصلحة العامة،لافتاً أنه شكلت عدة لجان لتحقيق ذلك بما يعود بالنفع على الصالح العام.

وأضاف : تم تشكيل لجان لمتابعة تقارير الجهات الرقابية، ومتابعة الملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة على الموضوعات ذات الصلة، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى الالتزام بمبدأ الاستقلالية والشفافية وتوقيع العقوبات بشأنها واقتراح أفضل الحلول للتعامل معها وذلك وفق القوانين المنظمة.

