مال وأعمال

أنهت البورصة تداولات الاسبوع على ارتفاع بعد ان اكتست باللون الاخضر بعد ان امتصت البورصة ضغوطات عمليات جني الارباح خلال جلسة الثلاثاء الماضي وعادت البورصة الى الصعود مرة ثانية بدعم عمليات الشراء النوعية على الاسهم القيادية والتشغيلية والشعبية ما ادى الى التقاط المؤشرات انفاسها .

واشار محللون الى ان المتدالين سعوا خلال جلسة الامس الى ترقب التداولات والاحتفاظ بالكاش مع الاجازة خوفا من حدوث اي اثار سلبية تطيح بالاسواق العالمية ويكون لها مردود سلبي على السوق الكويتي لافتين الى ان وضعية السوق مازالت ايجابية خلال الفترة المقبلة مع بلوغ اسعار الاسهم لمستويات جيدة سواء في البيع او الشراء.

وتوقع محللون ان تواصل البورصة ارتفاعها حال عدم حدوث اي احداث سلبية سواء محلية او دولية وخاصة مع طرح سهم شركة البورصة خلال المرحلة المقبلة.

وبدعم عمليات الشراء النوعية على الاسهم القيادية والتشغيلية والشعبية بقيادة أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25 في المئة وبنحو 14.1 نقطة.

وصعد المؤشر العام للبورصة بنحو 0.2 في المئة وبـ 10.7 نقاط، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 4 نقاط وبنسبة 0.1 في المئة، وزاد مؤشر «الرئيسي 50» بنحو 5 نقطة وبنسبة 0.1 في المئة.

ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 62 مليون دينار وبنحو 0.2 في المئة من 30.06 مليار دينار في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 30.1 مليار دينار في جلسة أمس، حيث تم تداول 177 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 118 شركة عبر 9.5 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 33.3 مليون دينار، لتتراجع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 30.5 في المئة مقارنة مع جلسة الثلاثاء التي بلغت فيها 47.89 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 24.6 في المئة.

