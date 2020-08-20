مال وأعمال

ارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال هذا الاسبوع بنحو 914 مليون دينار بنسبة 3.13 في المئة لتصل إلى مستوى 30.122 مليار دينار بعد أن كانت 29.2 مليار دينار في إقفال الخميس 13 أغسطس لتكسر بذلك حاجز الـ30 مليار، ولترتفع سيولة السوق خلال الأسبوع بنسبة 28.1 في المئة من 152.8 مليون دينار إلى 195.86 مليون دينار، في المقابل أحجام التداولات بنسبة 2.5 في المئة من 925.7 مليون سهم إلى 902 مليون سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 31.3 في المئة من 33.9 ألف صفقة إلى 44.63 ألف صفقة. وشهدت البورصة ارتفاعاً متواصلاً طوال جلسات الأسبوع الماضي عدا جلسة الثلاثاء التي شهدت خسائر خلال صعود ثلاث جلسات، لتنهي مؤشرات البورصة الأسبوع على ارتفاع جماعي، بدعم من سهم شمال الزور الذي قاد التداولات خلال هذا الاسبوع.