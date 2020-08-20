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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن الوزراء يعملون مع إدارة مطار هيثرو لإيجاد طريقة جديدة لاختبار فيروس كورونا وتقليل فترة الحجر الصحي.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه المطار عن خطط لاختبار جديد، يُؤمل أن يؤدي إلى إنهاء الحجر الصحي الإلزامي، الذي تبلغ مدته 14 يومًا للمسافرين العائدين من البلدان التي أزيلت من قائمة المملكة المتحدة للدول الآمنة.

وسيتمكن المسافرون القادمون من حجز اختبارات فيروس كورونا، على أن ترسل النتائج إليهم في غضون سبع ساعات، ما يتيح لأصحاب النتائج السالبة مغادرة الحجر الصحي، بعد خمسة أو ثمانية أيام من عودتهم إلى البلاد. وبحسب ما أوردته صحيفة «ذا ديلي ميل»، يمكن حجز اختبارات «كوفيد 19»، التي تتطابق مع المسحات التي تستخدمها خدمات الصحة الوطنية، عبر الإنترنت وكلفتها 150 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 200 دولار). ومن المأمول أن ينخفض هذا المبلغ إلى 50 جنيهاً إسترلينياً للمسافر بدعم من الدولة.

