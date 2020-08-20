مال وأعمال

تستعد الكويت لحدث وطني كبير وغير مسبوق يتمثل في الاحتفاء بأكثر من 40 ألف خريج من خريجي الدولة من المدارس الثانوية والجامعات والكليات المهنية من القطاعين الحكومي والخاص في مراسم احتفالية افتراضية من خلال بث استثنائي عبر الانترنت وتلفزيون الكويت تحت رعاية ومشاركة كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وأكدت رئيس مجلس الادارة للمجموعة الوطنية للصناعات الابداعية (نسيج) الشيخة الزين الصباح -خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عبر تطبيق «زووم» بمشاركة المنظمين والشركاء - ان هذا الحدث التاريخي سيكون علامة فارقة لأعداد كبيرة من الشباب خريجي المراحل التعليمية المختلفة للعام الدراسي 2019 - 2020، مشيدة بالدعم الكبير لسمو رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث للخروج به بالصورة التي تليق بالكويت والتي ستظل عالقة في التاريخ.

وأضافت ان حدثاً سيكون كبيراً بمشاركة ودعم من القطاعين العام والخاص لنثبت للجميع ان الكويت قادرة بعقول أبنائها ان تصنع الكثير والكثير، مشيرة الى ان هذا الاحتفاء التاريخي غير المسبوق سيحمل اسم احتفالية تخرج دفعة 2020 الافتراضية.

وذكرت الشيخة الزين الصباح انه لم يسبق مطلقا أن تمت دعوة خريجين بهذا القدر من الرغبة والرؤية والشغف والطاقة والأمل فشجاعتهم وخيالهم وجرأتهم ستصون مستقبل الكويت وتأخذ بيدها الى قمم تنموية جديدة، كما انهم سيرشدوننا، ليس فقط الى كيفية اعادة تجميع شتات الأمور، بل أيضا الى كيفية اعادة ترتيب أولوياتنا وخلق وطن أكثر تطورا يعمل به مجتمع متماسك ومبدع ومبتكر.

وبينت انه تم انشاء موقع الكتروني www.classof2020.kw يضم الأنشطة التي ستسبق المراسم، فضلا عن المراسم ذاتها، وستوحد المنصة الالكترونية جميع أدواتنا، الى جانب دعم جميع الاتصالات وادارة التسجيلات والمشاركات الواردة من الطلاب والمشاركين بحفل الكويت الافتراضي للتخرج.

وقال المدير التنفيذي لشركة لوكل فليفر للتسويق والعلاقات العامة عبد الله بوفتين نتشرف بشراكتنا الاستراتيجية مع المجموعة الوطنية للصناعات الابداعية (نسيج) في تنظيم هذه الفعالية لرسم الفرحة في هذا الظرف الاستثنائي للاحتفاء بخريجي الكويت للعام 2020 الذين سيمضون قدما الى الأمام رغم الظروف التي لم تمكنهم من الاحتفالات والحفاوة التي أتيحت لخريجي السنوات والأجيال الدراسية السابقة . لم يسبق أن يجتمع كل الخريجين في حفل واحد بمشاركة كوكبة من المبدعين والفنانين والمخرجين والشركات الكويتية تعمل تقديرا للطلاب والطالبات لتقديم حفل يليق بجيل من الخريجين يخطو نحو المستقبل ليصون الكويت ويأخذ بيدها الى قمم تنموية جديدة، جيل سيرشدوننا، ليس فقط الى كيفية اعادة تجميع شتات الأمور، بل أيضا الى كيفية اعادة ترتيب أولوياتنا وخلق وجود جديد وأكثر تطورا وجمالاً وتماسكاً وأملاً.

وقالت مدير ادارة الاستدامة والابتكار في «زين» الكويت هيا المانع ان مُشاركة «زين» تأتي من منطلق التزامنا بتفعيل دورها الوطني خلال الظروف الحالية التي تمر فيها البلاد، فقد حرصنا منذ بداية الأزمة على تفعيل دورنا الرئيس كشركة وطنية رائدة في القطاع الخاص الكويتي، عبر اطلاقنا للعديد من الحلول الرقمية المُبتكرة التي سهّلت من استمرارية عمل المؤسسات الحكومية والشركات بكل أحجامها

واوضحت ان منصّات التعليم عن بُعد كانت مطلبا أساسا وعنصرا جوهريا في الفترة السابقة، ولهذا كانت «زين» من أوائل الشركات التي أطلقت حلول المدرسة الافتراضية من منطلق ايمانها الشديد بأهمية استكمال المسيرة التعليمية وسط هذه الظروف الاستثنائية، وقد قدمنا الخدمات والحلول الأكثر تطورا ووفق أعلى المعايير العالمية، وهي جاهزة لخدمة احتياجات المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في البلاد ومُساندتها على اكمال المسيرة التعليمية باستخدام أحدث تقنيات التعليم عن بُعد».

هذا، وقال مستشار مدير ادارة الثقافة العلمية بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي سلام العبلاني ان المؤسسة تحرص على دعم تطور المجتمع وتنميته القائمة على النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تنفيذا لأهدافها المنشودة، وايمانا منها بأن المعرفة هي ركيزة التنمية الوطنية والسبيل المؤدي الى أعلى هرم التطور الاجتماعي الاقتصادي للوطن، مضيفا أن المؤسسة لا تدخر وسعا في دعم الطاقات الوطنية الشابة من الطلبة وتنمية مهاراتهم للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية، كما تفخر المؤسسة بأن تساهم في تكريم هذه الكوكبة من أبناء هذا الوطن آملين منهم أن يكونوا رافدا لرفعته وتطوره.

من جهته قال ناصر المؤمن - المدير التنفيذي في جريدة القبس: «انه من منطلق شعورنا بمسؤوليتنا الاجتماعية تجاه ترسيخ مبدأ التعايش مع فيروس كورونا، هو الهدف المرجو لرعايتنا الاعلامية لهذا الحدث الكبير والأول من نوعه في الكويت، فخريجوا الكويت يستحقون الفرح، وواجبنا دعم طموحاتهم».

