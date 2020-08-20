مال وأعمال

بارك مدير عام الادارة المصرفية للأفراد في بنك الكويت الدولي «KIB»عثمان توفيقي، للطلاب الخريجين وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، مضيفا: «يسعدنا في «KIB» أن نكون الراعي الرئيس لهذا الحدث لأننا ندرك تماما أهمية هذا الحفل الفريد من نوعه، والذي سيتم تنظيمه بأسلوب رقمي مبتكر، وبما يتوافق مع استراتيجيتنا في البنك في تبني كل ما هو مبتكر في جانب الحلول الرقمية الجديدة، وليصبح بنك «KIB» قائما على التحول الرقمي في المقام الأول ويقدم لعملائه خدمات مصرفية رقمية متقدمة وبأسلوب سهل وبسيط، يهدف من خلالها الى تقليل الوقت، والوصول الى جميع شرائح العملاء أين ما كانوا بمختلف الظروف، مع ضمان مستوى عالٍ من الدقة والفعالية، ولتكون تجربة مصرفية رقمية مميزة ورائدة في هذا المجال.

ونوه الى أن «KIB» يحرص دائما على المشاركة في دعم مثل هذه الفعاليات في اطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، بهدف تشجيع الشباب والاخذ بأيديهم لمواجهة تحديات الوقت الراهن بالجد والاجتهاد وتفعيل دورهم في بناء وصناعة المستقبل بالتفاؤل والأمل في حياتهم العلمية والمهنية على حد سواء، ومشيدا بجهود أولياء الأمور الذين ساهموا بتوفير سبل النجاح والتفوق للخريجين، كما شكر المسؤولين وجميع الجهات المشاركة والداعمة والمنظمين لهذا الحفل، ومتمنيا للجميع التقدم والنجاح.

