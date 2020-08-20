مال وأعمال

اشار تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ان مظاهر اغلاق الأنشطة الاقتصادية في البلاد واجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، سادت خلال النصف الأول بالاضافة الى عدة عوامل أخرى منها توقف نشاط التسجيل والتداول العقاري في الدوائر الحكومية وانقطاع العمل في شريحة كبيرة من العمالة وعدم قدرته البعض على دفع ايجار مساكنهم، وظهور متضررين من حالة توقف الحياة، وهو ما أدى الى انخفاض متوسط سعر المتر من العقار الاستثماري خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، بعدما سجلت مستويات الأسعار قبلهما معدلات زيادة لثلاثة أرباع متتالية على أساس ربع سنوي.

وقد بلغ متوسط السعر حوالي 1,560 دينار على مستوى المحافظات في نهاية الربع الثاني من العام، وتباين التراجع وفقا لبعض المسوحات والمناطق المختلفة حيث سجل التراجع نسبة تترواح مابين 4-5 % في الربع الثاني عن أسعار بداية العام، وسادت حالة توقف كلي لمعظم أنشطة الشركات، وبالتالي تراجع متوسط السعر فيه منخفضا 2.1 % عن الربع الأول الذي سجل تراجعا أقل بحدود نصف في المائة عن الربع السابق له، كما ساهم ذلك في تباطؤ معدلات الزيادة السنوية التي سجلها متوسط سعر المتر فقد ارتفع متوسط السعر بنسبة 0.9 % في الربع الثاني بعدما ارتفع بنسبة أعلى قدرها 3.3% في الربع الأول على أساس سنوي.

وقد تراجع متوسط السعر بنهاية الربع الثاني في محافظة العاصمة بنسبة 1.8 % عن الربع السابق له، وفي حولي بنسبة 2.3 % وفي والفروانية انخفض متوسط السعر بنسبة

2.5 % عن الربع الأول وفي الجهراء بحدود 2.3% كما تراجعت في محافظة الأحمدي 2.4 % وفي مبارك الكبير بنسبة أقل منخفضة بنسبة 1.4 % على أساس ربع سنوي.

العائد السنوي

وتعد العقارات الاستثمارية استثمارا متميزا يتمتع بعوائد تتميز بالتنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ومازالت العوائد على العقارات الاستثمارية المتميزة تتفوق بشكل متفاوت على عوائد العقارات التجارية في بعض المحافظات، وتشهد مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية حالة تراجع في بعض المحافظات بنهاية الربع الثاني على أساس سنوي نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية ومن ثم عدم قدرة بعض المستأجرين على دفع ايجاراتهم، فقد تراجعت العوائد مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي الى نسب تتراوح بين 7.4 % الى 8.2 %، بينما تحسنت في محافظة العاصمة عوائد العقارات الاستثمارية الى حدود 7.4 % بنهاية الربع الثاني وتفوق معدل العائد على العقار التجاري الذي يسجل 7.2 %، وفي محافظة حولي تراجع معدل العائد على العقار الاستثماري مسجلا 7.81 % ومازال أدنى قليلا من معدل العائد على العقار التجاري بالمحافظة بنهاية الربع الثاني.

العقارات التجارية

كان القطاع العقاري التجاري أكثر تأثرا بحالة الاغلاق ما بين الكلي والجزئي للنشاط الاقتصادي في دول العالم ومنها الكويت، وقد استمرت هذه الاجراءات حوالي أربعة اشهر من العام والى الآن لم تبدأ كافة الانشطة عملها بعد فترة التوقف كما لم تعمل بكامل طاقتها وخصوصا في ظل اجراءات التباعد الاجتماعي في المجمعات التجارية والأسواق، وتوجه العديد من القطاعات الاقتصادية نحو العمل عن بعد وهو ما سيلقي بظلاله على ايرادات العقار التجاري والمباني والمجمعات التجارية على المدى المتسط والطويل ومن ثم قيمتها السوقية.

فقد تراجعت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثاني الى 3,600 دينار للمتر المربع على مستوى المحافظات، كما تباين التراجع بين المناطق المختلفة حيث سجل التراجع نسبة تترواح مابين 4-5 % عن أسعار بداية العام، وانخفضت متوسط السعر بنسبة 1 % عن الربع الأول الذي كان قد أظهر تراجعا أقل نسبته 0.3 % عن الربع السابق له، ويأتي ذلك بعد أن سجلت الأسعار زيادة ملحوظة على أساس ربع سنوي في نهاية العام الماضي نسبتها 3.9 % على مستوى المحافظات، وبالتالي تباطأت في النصف الأول من العام الحالي معدلات الزيادة التي سجلها متوسط السعر قبل ذلك على أساس سنوي، فقد ارتفع متوسط السعر على مستوى المحافظات بنسبة 3.3 % في الربع الثاني بعدما سجل زيادة 6.6 % و6.1 في الربع الرابع من العام الماضي والأول من العام الحالي.

القسائم الصناعية والمخازن

انخفضت مستويات أسعار القسائم الصناعية على مستوى المحافظات الى نحو 1,000 دينار بنهاية الربع الثاني، متأثرة بحالة التوقف الطويلة لأغلب الأنشطة الصناعية للحد من انتشار عدوى الفيروس، فقد انخفض متوسط السعر بنسبة 3 % عن الربع الأول الذي شهد انخفاضا بحدود 6.6 % عن الربع السابق له، وقد سجلت مستويات الأسعار انخفاضا محدودا في أغلب مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات فيما تراجعت بمعدلات طفيفة في بقية تلك القسائم عن الربع الأول، ففي محافظة العاصمة تراجع متوسط السعر بنسبة 2.8 % عن الربع الأول، في حين تراجع في الأحمدي بنسبة

1 %، وبالتالي ارتفع متوسط السعر على أساس سنوي للمحافظات 1 % على أساس سنوي بعدما سجل الربع الأول زيادة بحدود 6 % على أساس سنوي، مدفوعة بتراجع فمعدلات الزيادة في مستويات الأسعار في بعض المحافظات.

المزارع والجواخير

تراجعت مستويات الأسعار في أراضي الجواخير والاسطبلات بنهاية الربعين الثاني والأول 2020، مع تراجع ملحوظ لأغلب مناطق الجواخير والاسطبلات بمحافظة الأحمدي، وانخفض السعر التقديري لحق الانتفاع لمتوسط مساحة 1,465 متر مربع من الأرض الى حدود 34.1 ألف دينار، منخفضا 3.5 % عن عن الربع الأول الذي لم يسجل تغيرا على أساس ربع سنوي.

وانخفضت مستويات الأسعار في أغلب مواقع المحافظة فيما استقرت في بعض مواقعها الأخرى، وتراجع السعر التقديري للأرض حق الانتفاع في المواقع ذات مساحة 2,500 متر مربع من جواخير كبد الى حدود 41.2 ألف دينار منخفضا بنسبة 5.0 % عن الربع الأول الذي لم يظهر تغيرا عن السابق له، ويتراوح سعر المتر من 18 الى 22.5 دينار في هذه المنطقة،كما تراجع متوسط السعر التقديري للأرض في مواقع من جواخير الهجن ذات مساحة 1,600 م2 عند حدود 39 ألف دينار بنسبة انخفاض 2.5% عن الربع الأول، ويتراوح سعر المتر من 22 الى 27 دينار في هذه المواقع. في حين استقرت مستويات الأسعار في منطقة اسطبلات الفروسية، ويبلغ متوسط السعر التقديري لحق الانتفاع بالأرض ذات مساحة 400 و500 متر مربع نحو 26.5 ألف دينار، ويتراوح متوسط سعر المتر المربع من 45 الى 58 دينار في المواقع الداخلية ذات مساحة 500م2، وفي مواقع المضمار وأرض الجولف من 60 الى 70 دينار، ويصل متوسط سعر المتر المربع الى 70 ديناراً في المواقع الأخرى ذات مساحة 400 م2 ويزيد في بعض المواقع الأخرى الى 83 دينار كما في منطقة مضمار الفروسية.

