مال وأعمال

يتزامن النصف الربع الثاني من العام مع بداية فصل الصيف، وقد يكون ذلك سببا في ارتفاع الطلب على تلك الأنواع من الأراضي، الا أنه استقر متوسط سعر متر الواجهة البحرية من الأرض في بعض مواقع الشريط الساحلي، في الوقت الذي تشهد السوق حالة تراجع سادت في بعض القطاعات العقارية خلال النصف الأول من 2020. ويصل متوسط سعر المتر الطولي للواجهة البحرية الى 15 ألف دينار على مستوى محافظة الأحمدي بزيادة 1.4 % عن الربع الأول، مع استقرار مستويات الأسعار في معظم مناطق المحافظة، بينما ارتفعت في بعض مواقع منها الشاليهات في منطقتي بنيدر التي تصل الى 26.5 ألف دينار وهي الأعلى أسعارا على مستوى المحافظة، فيما استقرت مستويات الأسعار في شاليهات الزور عند حدود 11.3 ألف دينار، وفي منطقة النويصب التي تعد أدنى المناطق أسعارا مسجلة 9.3 ألاف دينار، كما استقر متوسط السعر في مواقع عقود المنفعة بمنطقة الخيران، وفي منطقة ميناء عبدالله وفي المناطق متوسطة القيمة مثل منطقة الضباعية. وقد استقرت مستويات الأسعار في محافظة العاصمة في الربع الثاني وتصل الى 6.8 آلاف دينار، مع استقرار الأسعار في مناطق المحافظة مثل منطقة الدوحة. تراجعت نسب الاشغال عم معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث سجلت تلك النسبة 90 %، وفي العقارات التجارية ولاسيما في المكاتب التي تقع في المناطق المغلقة جزئيا أو كليا بسبب اجراءات الحد من انتشار فيروس كوفيد 19.