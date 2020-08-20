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طوكيو- (رويترز): نزلت أسعار النفط بفعل مخاوف من أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ربما لا يتعافى سريعا مثلما كان متوقعا في ظل تعثر المحادثات بشأن حزمة تحفيز للاقتصاد، ما طغى على انخفاض فاق التوقعات في مخزونات الخام الأميركية.

وفي ظل إبقاء المستثمرين لأنظارهم على اجتماع لجنة وزارية مؤلفة من منتجين كبار في وقت لاحق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المئة إلى 45.06 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفعت تسعة سنتات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 42.55 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلقت دون تغيير في الجلسة السابقة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للبحوث لدى نيسان للأوراق المالية «مخاوف الطلب تضغط على أسعار النفط، فيما يظل التحفيز الاقتصادي الأميركي غير منظور في الأفق وتأجلت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين».

وأضاف كيكوكاوا «لكن الخسائر حدت منها أنباء إيجابية مثل انخفاض مخزونات الخام الأميركية» متوقعا أن تظل الأسعار في نطاق محدودة في ظل إشارات متباينة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي بعد إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.3 ملايين برميل إلى نحو 512 مليون برميل، ما يزيد عن توقعات المحللين بتراجع 2.7 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين ارتفعت. ويجتمع منتجو نفط من «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة «أوبك+»، لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس كورونا.

ومن المستبعد أن تعدل «أوبك+» سياستها للإنتاج، التي تدعو حاليا إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 ملايين برميل يوميا مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 ملايين برميل يوميا حتى الشهر الحالي، بحسب مصادر في «أوبك+».

وقال مصدر في( أوبك) «الاجتماع سيركز في الغالب على الالتزام والتعويض»، وليس على أي تعديلات كبيرة على اتفاق «أوبك+» لخفض الإمدادات.

وذكرت مصادر أخرى أن الاجتماع، سيركز في الأخص على امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وقازاخستان.

وأفادت مصادر «بأوبك+» ومسودة تقرير اطلعت عليها «رويترز» بأن معدل الالتزام بالتخفيضات بلغ 95 إلى 97 في المئة في يوليو.

والمعدل مرتفع بمعايير «أوبك». وفي يوليو كانت السعودية، أكبر مُصدر للخام في المنظمة، مازالت تضخ النفط دون المعدل المستهدف لها فيما ضخت العراق ونيجيريا، اللتان تخلفتا عن الامتثال مقارنة مع أعضاء «أوبك» الخليجيين، نفطا أقل من الأشهر السابقة وفقا لمسح لـ «رويترز» وتقييمات أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز تحدث مع الرئيس النيجيري محمد بخاري امس الأربعاء وشددا على أهمية التزام جميع المشاركين في الاتفاق.

