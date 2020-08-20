مال وأعمال

قال عدد من القانونيين في الكويت ودول مجلس التعاون إن فسخ العقود أو إنهائها جائز إذا تحقق وجود عدد من الحالات مثل الغبن أو التغرير أو الإكراه أو الظروف القاهرة مع اختلافات بسيطة مرتبطة بكل بلد وقوانينه.

وقال الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان المحامي خليفة الياقوت إن للقاضي سلطة تقديرية في تخفيف التزام المدين في ظروف قاهرة كجائحة كورونا، جاءت ذلك في ندوة حوارية أقامتها المجموعة بالتعاون مع عدد من مكاتب القانونية الخليجية.

وأشار الياقوت إلى أن عقود الاستثمار تعد من العقود الملزمة للجانبين، موضحا أن عدم تنفيذ أحد الأطراف التزاماته في الظروف الطبيعية يعد سببا لفسخ العقد مع اعتباره كأن لم يكن وما يتبع ذلك من إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد إضافة إلى تعويض الطرف المتضرر عما أصابه من أضرار. أما في حالة الظروف الاستثنائية ومثالها الظروف الحالية التي تمر بها دولة الكويت نتيجة انتشار فيروس كورونا ونتائجه التي أدت إلى فرض إغلاق كامل وجزئي من قبل السلطات الحكومية المختصة الأمر الذي الحق خسائر جسيمة بالقطاع الاقتصادي فإنه الأمر من حق قاضي الموضوع في المحكمة المختصة وسندا لنص المادة 198 من القانون المدني التي تشير إلى إمكانية الحكم بتخفيف التزام المدين إلى الحد الذي لا يكون فيه مرهقا حيث نصت المادة المذكورة على أنه” اذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند ابرامه، وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وان لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول بأن يضيق من مداه او يزيد في مقابله، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك».

مضيفا أن المشرع قد منح في هذه الحالة سلطة تقديرية للقاضي بجعل الالتزام في أضيق الحدود وبالشكل القابل للتنفيذ.

ويكون فسخ عقد الاستثمار في الظروف الطبيعية بتوجيه إنذار للطرف المخل بضرورة تنفيذ التزاماته خلال مدة معينه وفي حال عدم تنفيذها يتم اللجوء للمحكمة بطلب فسخ العقد أو بطلب الزام المخل بتنفيذ التزامه والخيار هنا معقود للمتعاقد وهذا ما اقرته المادة 209 من القانون المدني.

كما أشار الياقوت إلى أن المادة 214 من القانون المدني قد أجازت التمسك بالعقد إذا كان الضرر الواقع على المدين غير قهري، ولكن في حال وجود ظروف قاهرة فإن العقد يفسخ من تلقاء نفسه، مشيرا إلى أنه إذا تم الفسخ يجب أن تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.

وحول تنفيذ حكم فسخ العقود في الكويت فإن كان الحكم صادرا عن المحاكم الكويتية فإنه يتم تذييله بالصيغة التنفيذية بعد صيرورته نهائيا. والمقصود بالصيغة التنفيذية أنه أصبح نافذا. ويتم تنفيذه عن طريق إدارة التنفيذ لدى المحكمة المختصة. وإن كان الحكم دولياً بمعنى صادر عن محاكم أجنبيه فقد أشار الياقوت إلى أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية بشكل مباشر داخل نطاق دولة الكويت إنما يجب أن يتم رفع دعوى تنفيذ حكم أجنبي أمام المحكمة الكويتية المختصة التي تقوم بدورها بإصدار الحكم بتنفيذه واعتباره حكما صادرا عنها وذلك بعد أن تتأكد من صحة الإجراءات الشكلية التي حكمت صدور الحكم وأنه مطابق للإجراءات القضائية في البلد الذي صدر فيه ويكون حكم المحكمة الكويتية خاضعا لدرجات التقاضي المحددة قانونا.

«عمان للتحكيم التجاري»

من جانبه قال عبدالله العويمري من شركة جلوبل للاستشارات القانونية في سلطنة عمان إن هناك محكمة جزائية ومحكمة تجارية ومحاكم القضاء الإداري التي تنظر في العقود الإدارية، بالإضافة إلى إنشاء مركز عمان للتحكيم والذي سيصدر نظامه الأساس وعمله قريباً بعد إنشاء نظامه الأساس.

وأشار العويمري إلى أن المشرع في سلطنة عمان قد أجاز للطرف المتضرر رفع دعوى فسخ العقد للغبن أو التغرير وذلك برفع دعوى بفسخ العقد في حال الظروف الطارئة أو القاهرة او الاخلال ببنود العقد وذلك في حال وقوع إكراه أو غبن أو تغرير من قبل أحد الأطراف ضد الطرف الآخر.

وفيما يتعلق بحالة فسخ العقد إذا كان مرهقاً لأحد الطرفين، بعد توقيع العقد وبات مرهقاً على كاهل أحد الطرفين بسبب غلق بعض الأنشطة الاقتصادية على وقع جائحة كورونا وبات مستحيلاً للمدين المتعاقد دفع التزاماته فإنه يجوز للطرف المتضرر وفق نص المادة 159 من قانون المعاملات المدنية أن يقدم البينة للمحكمة ويجوز للقاضي هنا تخفيض الالتزام للحد المعقول في حال إذا كان مرهقاً وفسخ العقد في حال كانت الظروف قاهرة.

وأشار إلى أن أغلب العقود المبرمة بين شركات أو أفراد تخضع في بنودها للتحكيم الدولي في كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم فإن أي نزاع ينشأ بين الأطراف يمكن رده إلى المحاكم الدولية التي يصبح حكمها نافذاً سواءً في العقود الاستثمارية أو غيرها من العقود.

القضايا التجارية

ومن جانبه، أوضح الشريك في شركة زارع والحمدان للمحاماة في السعودية المحامي محمد زارع أنه صدر اخيرا نظام يتعلق بنظام المحاكم التجارية وتم من خلاله تفسير أموراً غائبة في حل المنازعات التجارية وتحديداً فيما يتعلق بصياغة العقود وحل النزاعات بين أطراف التجاري. مشيرا إلى أن هناك نقاطاً كثيرة في هذا النظام أفادت العديد من أطراف التعاقد وحل النزاعات فيما بين الأطراف.

وعما إذا كان وجود شروط باطلة يؤدي إلى ضرورة التعويض في المحاكم السعودية، أشار زارع إلى أن مسألة التعويض مختلف فيها ويتم الرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين، منوها إلى أنه في حال وجود نص في العقد يشير إلى ذلك فقد لزم التعويض، وفي حال تعثر أحد الأطراف بشروط العقد وتم رفع قضية من الطرف المتضرر فلا تحكم المحكمة في هذه الحالة إلا بوجود دليل على ذلك وبالتالي فإن تقدير التعويض في السعودية يعود للقاضي ولو كان البند مخالفاً للنظام العام، فيسقط هذا البند ومسألة التعويض يتم النظر فيها.

