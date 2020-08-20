مال وأعمال

نزل الذهب عن ألفي دولار للأوقية في حين ارتفع الدولار، فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1993.34 دولاراً للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولاراً للأوقية، وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 2002.40 دولار. وقالت مارغريت يانغ من شركة «ديليفكس» للاستثمار، إنّ «الذهب ينزل لأن الدولار ارتفع قليلاً هذا الصباح. على المدى القصير، قد يوقف تعافي الدولار الأميركي الاتجاه الصعودي للدولار». وتابعت: «سجّل الذهب مكاسب 3% في اليومين الفائتين، ما يجعل أسعار المعدن عرضة لعمليات جني أرباح». وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه بعدما هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية. وارتفاع الدولار يزيد من كلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.