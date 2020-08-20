مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية في اليابان ان الفائض التجاري مع الكويت انخفض بنسبة 63.9 في المئة خلال يوليو الماضي ليصل الى 16.5 مليار ين (156 مليون دولار) على أساس سنوي. وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انخفاض الفائض التجاري مع الكويت للشهر الرابع على التوالي الى التباطؤ في مجال الصادرات. لكن البيانات اكدت ان الكويت حافظت رغم ذلك على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاما وستة اشهر بفضل استمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات. وأوضحت البيانات ان اجمالي واردات اليابان من الكويت تراجع بنسبة 61.1 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 24.3 مليار ين (230 مليون دولار) في رابع انخفاض شهري. وأضافت ان صادرات اليابان الى الكويت شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 53.4 في المئة لتبلغ 7.8 مليارات ين (74 مليون دولار) لتسجل ثالث هبوط شهري.