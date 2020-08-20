الخميس 20 أغسطس 2020 ,2 محرم 1442
رقم العدد:
4061
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
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الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
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عربيات ودوليات
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