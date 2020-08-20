اقتصاد مصر

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان المصري لشؤون البنية الأساسية، اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل مشروعات (مياه الشرب - الصرف الصحي - الري)، وذلك بحضور مسؤولى المرافق، والقائمين على تنفيذ تلك المشروعات، مؤكداً ضرورة وضع البرامج الزمنية اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه جارٍ إسناد تنفيذ مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب والخطوط الناقلة للمياه العكرة ومحطات الرفع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكبري الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم إمداد العاصمة الإدارية الجديدة بخطوط مياه من محطتي تنقية مياه العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، بطاقة إجمالية حوالي 225 ألف م3 يوم، لتلبية المتطلبات الحالية للمدينة خلال مرحلتي الإنشاءات وبدء انتقال السكان والجهات الحكومية للعاصمة، ولتكون تلك الخطوط بدائل إستراتيجية مستقبلية تخدم العاصمة بجانب محطة التنقية المقرر البدء في تنفيذها والجاري إسنادها حالياً.

وقال إسماعيل إنه تم تنفيذ الخزانات الإستراتيجية لتخزين وتكديس المياه اللازمة للعاصمة الإدارية الجديدة، لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب في أوقات الذروة، وكذا حالات الصيانة وغسيل الخطوط وغيرها، موضحاً أنه جارٍ استكمال خطوط نقل مياه غسيل مرشحات محطات تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، للاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء والحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحين الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي الخاصة بالعاصمة، للاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً في ري المسطحات الخضراء، والتي سيتم تنفيذها علي مراحل زمنية متتالية.

وأضاف إسماعيل، أنه تم أيضا خلال الاجتماع، استعراض الحلول العاجلة للصرف الصحي التي تم تنفيذها، وتشمل خط انحدار حتى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة بدر، لحين الانتهاء من محطة المعالجة، مشيراً إلى أن هذا الخط يستوعب نحو 40 ألف م3/ يوم، وهو ما يكفى لاستيعاب صرف العاصمة في مراحلها الأولى.

