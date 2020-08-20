اقتصاد مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، أنه تقرر منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام (online) اعتبارا من عام 2014 (ما عدا أراضى الإسكان الاجتماعي)، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً.

وأكدت الوزارة أنه منح المهلة يتم وفقا للشروط التالية: التقدم بطلب لجهاز المدينة للتعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حالياً، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، وأن يكون مقدم الحجز مازال تحت حساب قطعة الأرض حتى تاريخ تقديم الطلب، مع التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة إن وجد، وضرورة الالتزام بالنماذج السكنية المحددة.

إلى ذلك عقد وزير الإسكان المصري د.عاصم الجزار، اجتماعاً مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستعراض مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ الوحدات السكنية بمشروع «سكن كل المصريين»، بالمدن الجديدة،على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتكليف الرئيس السيسي بتوفير «وحدة سكنية لكل مواطن».

وقال: إن مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروع «سكن كل المصريين»، بالمدن الجديدة، هي مواقع متميزة، موجها بتكليف أكبر المكاتب الاستشارية لتصميم العمارات بالمشروع، والإعداد لطرح الإعلان عن الوحدات لمعرفة حجم الطلب عليها، والبدء في التنفيذ.

وأكد أنه منذ تولي الرئيس السيسي، المسؤولية، نفذت وزارة الإسكان وتنفذ مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة «الاجتماعى، المتوسط بأنواعه، الفاخر، بديل المناطق العشوائية غير الآمنة»، من أجل تحقيق رغبة المصريين في تملك مسكنهم الخاص.

وأوضح معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وليد عباس، أن مشروع «سكن كل المصريين»، يهدف لتوفير حوالي 30 ألف وحده سكنية كمرحلة أولى، بالمدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تنفيذ وحدات سكنية بمساحة نحو (110 م2) للوحدة، يتم تخصيصها بكلفة الإنشاء، لذوي الدخول الأعلى من اشتراطات الإسكان الاجتماعي، بهدف مساعدة تلك الفئة في توفير مسكن ملائم لهم، وفق اشتراطات محددة.

