اقتصاد مصر

طرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة جديدة بقيمة 19.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية ، وذلك بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وقال البنك المركزي ، إن قيمة الطرح الأول بلغت 9 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 10.5 مليارات جنيه لأجل 364 يوماً. وتستدين الحكومة المصرية ، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له. وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.