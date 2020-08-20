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ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير أول مشاهد مسلسل «لؤلؤ» الذى تخوض به الفنانة مي عمر أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، والذي تجسد فيه شخصية فتاة تحلم بأن تكون مطربة شهيرة، وتذهب للعمل عند نرمين الفقى التي تجسد دور مطربة كبيرة، وبعد فترة تتركها بعدما خطفت منها مدير أعمالها والزواج منه من أجل الانتاج لها، ويتسبب ذلك في صراعات كبيرة بين مي عمر ونرمين الفقي. مسلسل «لؤلؤ» تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي، وبطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، ادوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من الفنانين جاري التعاقد معهم.