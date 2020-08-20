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أكد الفنان د.فهد العبدالمحسن أن دوره في «وكأن شيئاً لم يكن» كان فيه اكثر من نقلة والكاركتر حيث كانت متقلبة وانه كفنان استمتع فيها وان المشاهد يرى ان حالة الشخصية تسير في طريق غير سوي وبالتالي في النهاية يكون هناك تحول الى مسار ايجابي خاصة ان بعض الناس عندها تعقيب لانه من الصعب ان يتعاطف مع الدور او الشخصية لانه في اغلب الحلقات كان له اسلوب مختلف شاهده وتابعه الجمهور من خلال وجود اب متسلط على العائلة وبعدها يصحو ضميره ويعود شخصية اخرى.

وعن طبيعة اختياره لتك النوعية من الادوار اجاب قائلا : الادوار المركبة هي التي تختارني وانها كاداة وتمثيل فيها متعة.. وقد تكون طبيعة هذه الادوار عند الفنانين هي الرفض كون المشاهد يأخذ موقفاً وتصل الى حد ردة الفعل عن تلك الشخصية وقد تلمست ذلك من ردود الافعال التي اتت من الكثير خاصة ان غاية كل فنان حب الجمهور واعجابهم بالشخصية التي يقدمها وتفاعلهم معه ومتابعته خاصة مثل الشخصية غير النمطية او المركبة وشغف المتابع في ان يرى مسارها والى اين سوف تذهب خاصة ان الكاركتر مستفز ويثير الفضول.

وبسؤاله اذا ماكان يغير على النص أجاب: لايحدث تغيير في النص بل هناك تهذيب وتهيئة بعض الجمل والعبارات بالاتفاق مع الكاتب والمخرج ونذهب الى منطقة اكثر تقبلاً من قبل المشاهد وحتى تتضح كيميا العلاقات بين الشخصيات في العمل وهناك العديد من النصوص التي يحصل في ضغط حتى نصل الى «زبدة» الحوار وبشكل واسع وعن سر الانسجام والتناغم بين فرق العمل قال : هذا الامر يحتمه «الهارموني» بين الشخصيات المشاركة في العمل وهي تعتبر خطوة من الخطوات المهمة التي تكون بدايتها عند الكاتب والمخرج عندما يتم اختيار الفريق وبالتالي تؤدي الى عملية التناغم والاختيارالمتقن للشخصيات لها دور كبير واكثر الفنانين يتفقون معي واعطي مثالاً على ذلك فاذا تم اختياري ورأيت انه ليس مكاني فإنني لن اكون مستمتعاً واكون غير مرتاح اذا غاب عامل الارتياح والانسجام مع فريق العمل المشارك.

وعن حرصه ان لايقع في التكرار من الادوار قال : صحيح الفنان حريص على ان لايقع في التكرار مثل الادوار المركبة وان لايؤدي دوراً سبق ان قدمه خاصة ان المشاهد اليوم «وايد» ذكي وبالنسبة لي هو الناقد الاول ودائما يكون انتقاده في محله ويقولها بعفوية وانا احرص اذا اديت دوراً مركباً ان اتجه الى زوايا جديدة حتى يظهر الكاركتر بشكل مختلف وافضل وحصل ان انتقدت نفسي والدليل على ذلك عندما انتهي من مشهد تصوير اطلب من المخرج ان اعيده حتى يظهر بصورة افضل.

وعن تميز بعض المخرجين اجاب قائلا: في مهنتنا لايوجد شي سهل وخاصة في عمل المخرجين والمخرج محمد دحام الشمري يهتم في التفاصيل اكثر ومنها الاعمال التراثية والموضوع يحتاج الى تركيز وحرفية عالية ويكون ذلك المستوى على مدى ايام التصوير وهذي الامور تغذي الشخصية والحالة العامة للعمل وينعكس ذلك بنتيجة ايجابية عليه. وعن رأيه في الرقابة واهميتها قال: الرقابة الحقيقية هي التي يجب ان تنبع من الفنان نفسه ومن الكاتب والمخرج والرقابة بصورة عامة الموجودة يجب ان تأخذ منحى جديداً بحيث تثري العمل الفني وتفيده وانا مع المحاذير التي تحددها الجهات وهي معروفة ومن الصعب اي فنان ان يتجاوزها ونحتاج الى رفع السقف مع الالتزام بالثوابت المعروفة خاصة اننا في عادات وتقاليد وعرف اجتماعي يحكمنا لكن اقصد هنا ان التدقيق في بعض التفاصيل التي تجاوزها المشاهد اصلا والمفروض على الرقيب ان لايقف عندها.

واما عن السينما فقد قال : السينما لغة ثانية ليست لها علاقة بالتلفزيون او المسرح فهو ذات مضمون وعمق مختلف خاصة ان النص الذي يكون على مدار 30 حلقة يختصر الى ساعة ونصف فهي لغة خاصة وهنا عندنا الكثير من التجارب السينمائية وهي مهمة ونامل ان تدور العجلة تتوازى مع الحركة المسرحية والتلفزيونية واتمنى ان تكون هناك انتاج افلام سينمائية على مدار سنوي على الرغم من الكلفة العالية ولذلك نجد ان هناك دعماً من الدول لتلك الصناعة.

وعن اذا ماكان هناك تعاون في المستقبل مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله قال : اتمنى ان يكون هناك تعاون مع القديرة سعاد عبدالله وتكون هناك فرصة للعمل معها وهو امر مهم وكل فنان يتمنى ان يكون مع الكبار وكانت لدي تجارب مع الفنانين الكبار وبالذات الفنان القدير سعد الفرج وايضا الراحل عبدالحسين عبدالرضا وغيرهم من النجوم الكبار الذين لم يبخلوا علينا باي نصيحة خاصة ان حرفيتهم عالية.

