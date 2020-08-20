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عواصم- الوكالات: اكدت وزارة الخارجية السعودية، ان حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، يعد ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم.

وأضاف بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء الرسمية «واس» أن الحكومة السعودية «بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب». وقال البيان إن حزب الله «يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري إحداها وأكثرها تأثيرًا على أمن واستقرار لبنان». ودعت الحكومة السعودية إلى إنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، حسب بيان وزارة الخارجية.

وبعد 15 عاما من اغتيال الحريري أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حكمها، الثلاثاء، بإدانة متهم واحد فقط، وعدم كفاية الأدلة لإدانة أي متهمين آخرين.

من جهة ثانية، أكدت السعودية تأييدها لكل إجراء دولي من شأنه المساهمة في «تكبيل أيدي إيران التخريبية» بعد رفض مجلس الأمن الدولي تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على طهران. جاء ذلك في اجتماع افتراضي لمجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حسب ما أوردت «واس».

وخلال الاجتماع، أفاد وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعيد، بدعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران والتأكيد على أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة (سواء التقليدية أو غير التقليدية) سيفضي لمزيد من الدمار والخراب. وفي واشنطن أبدى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ترحيب الولايات المتحدة بحكم المحكمة واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن إدانة سليم عياش العضو في حزب الله في جريمة الاغتيال «تؤكد أن حزب الله منظمة إرهابية» وأوضحت أن أعضاء حزب الله لا يعملون لحسابهم الخاص. كما انتقد بومبيو أيضا في بيان «استغلال» حزب الله للنظام المالي في لبنان، الذي يعاني من تبعات الانفجار الهائل في الرابع من أغسطس وقال إن تدهور المؤسسات اللبنانية يهدد السلامة المالية ?للبنان واحتمال تعافيه.??

بدوره كتب وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي على حسابه في تويتر قائلا إن إدانة عضو في حزب الله بالتآمر لقتل رئيس الوزراء الأسبق «خطوة نحو تحقيق العدالة، لابد من محاسبة من يرتكبون مثل هذه الفظائع».

