عربيات ودوليات

بيروت- روما- الوكالات: كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، موعد نزع سلاح حزب الل»، مشيرا إلى أنه أجرى تفاهما مع الحزب عام 2005 وليس دمجا حزبيا. وأكد عون، في مقابلة مع صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية أن «التفكير في نزع سلاح حزب الله سيتم بعد وقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، قائلا «إن الخطابات النارية الإسرائيلية التي تهدد دائما بضرب الحزب ولبنان، تضعه في موضع القلق وقد مر بمواجهات عديدة مع إسرائيل على الأرض اللبنانية». وأضاف أنه «عندما يتم حل النزاع، يقدم حزب الله سلاحه هدية إلى الجيش اللبناني»، لافتا إلى أنه «ومنذ 15 سنة إلى اليوم لم يحصل أي إشكال بين حزب الله والجيش أو المدنيين، ما عدا حادث 7 مايو 2008 والذي كان بسبب محاولة ضرب الحزب داخليا عبر قطع شبكة اتصالاته الداخلية».

وتابع الرئيس اللبناني «بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، كان من واجبي أن أقف إلى جانب الحزب، فأنا لبناني ولست إسرائيليا، والحزب لبناني، وقد نختلف معه في الأمور الداخلية، ولكن عندما تنوي إسرائيل احتلال أجزاء من لبنان وتقتل حزب الله اللبناني على أرض لبنانية، فعلى كل مواطن لبناني أن يقف إلى جانب الحزب ضد المعتدين».

الى ذلك نفى الجيش اللبناني صحة ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حول وجود أسلحة وذخائر مُخزنة في منطقة بعبدا- اللويزة، قال إنها تابعة لحزب الله. وأشار بيان لقيادة الجيش اللبناني، نشره في حسابه عبر تويتر، إلى أن مديرية المخابرات العسكرية استمعت إلى أعضاء المجلس البلدي في منطقة بعبدا- اللويزة، لبحث المخاوف من أي انفجار قد يقع في المنطقة، لاسيما قرب مستشفى السان شارل. وقال بيان الجيش اللبناني إن مديرية المخابرات أجرت كشفا على المكان للمرة الثانية خلال هذا العام «ليتبين عدم صحة المزاعم والإدعاءات التي تحدثت عن إمكانية وجود أسلحة وذخائر أثارت مخاوف المواطنين».

