عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إغلاقًا في جميع أنحاء البلاد بدءاً من السادسة من صباح الجمعة 21 أغسطس إلى الاثنين 7 سبتمبر بعد ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وأصدر وزير الداخلية والبلديات في لبنان، محمد فهمي، قراراً بإغلاق جميع المؤسسات الخاصة والأسواق المفتوحة والشركات التجارية والكورنيش الساحلي والمرافق السياحية والمرافق الرياضية الداخلية والخارجية والملاعب والنوادي والسباحة العامة والخاصة. بجانب إغلاق حمامات سباحة والمطاعم والكافيهات والنوادي الليلية وغيرها. كما يحظر المرسوم جميع التجمعات العامة والاجتماعية.

واستثنى قرار الإغلاق أعمال الترميم وإزالة الأنقاض وتوزيع المساعدات في الأحياء المتضررة من انفجار مرفأ بيروت. وأُعفي من الإغلاق موظفو الخدمات الأمنية والطبية والدفاع المدني والصحافة والموانئ والمطار وكذلك قطاع تصنيع الأدوية. ولا يزال مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت مفتوحا.

وسجل لبنان 421 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 9758 حالة، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وشهد لبنان اخيرا ارتفاعاً في حالات الإصابة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انهيار اقتصادي وتعاملها مع تداعيات تفجير الميناء الذي ضرب العاصمة وأسفر عن مقتل نحو 170 شخصاً وإصابة 6 آلاف شخص وتشريد 300 ألف شخص.

