عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس أن الولايات المتحدة «ليس لها الحق» في اللجوء إلى آلية الزناد «سناب باك» لإعادة العقوبات بموجب القرار الأممي 2231، قائلا «لقد قاومنا لمدة عام أو عامين أو ثلاثة وسنواصل المقاومة». وأكد روحاني في حديث له خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، إنه بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فإنها لم تعد طرفًا ولا يمكنها استخدام آلية الزناد. وخاطب روحاني منتقديه في الداخل قائلا «هذه الفترة تقترب من نهايتها، فإذا كان أي شخص في إيران يعتقد أن الحكم الاستبدادي للبيت الأبيض والعقوبات القمعية دائمة، فهم مخطئون، لأن كليهما لن يدوم وسيتم كسر العقوبات». وتقدم نواب بمشروع قرار عاجل أمام البرلمان الايراني للخروج من الاتفاق النووي إذا قامت أميركا بتطبيق «سناب باك».