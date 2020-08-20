عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: أطلقت وزارة الداخلية التركية، أمس عملية أمنية باسم «يلدريم-6 الجهنم السوداء» ضد منظمة حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» في ولاية بينغول شرقي البلاد. وقالت الوزارة في بيان، إن «العملية تهدف إلى إخراج المنظمة الانفصالية بالكامل من أجندة تركيا، وتحييد إرهابيين يعتقد بأنهم ينشطون في المنطقة». وأشارت الداخلية التركية إلى مشاركة 700 عنصر من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين في العملية ضد «بي كي كي» المصنف كتنظيم ارهابي في تركيا.وأكّدت أن عمليات «يلدريم» متواصلة بنجاح وحزم بدعم من الشعب. ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الكردية وملاحقة عناصرها داخل تركيا وشمالي العراق.