عربيات ودوليات

الخرطوم- القدس المحتلة- الوكالات: نفت وزارة الخارجية السودانية تصريحات المتحدث الرسمي باسمها عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، وذلك بعد ساعات من مؤتمر صحافي للمتحدث قال فيه إن الاتصالات قائمة بين الخرطوم وتل أبيب من أجل تطبيع العلاقات في حين اكدت اسرائيل وجود «اتصالات» رغم نفي الخرطوم.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السودانية امس إعفاء المتحدث حيدر بدوي صادق من مهامه على خلفية تصريحات حول تطبيع الخرطوم للعلاقات مع إسرائيل. وقال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين في تصريح صحافي إن الوزارة «تلقت بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع اسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح» وشددت الخارجية السودانية على أن «أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن».

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية قال في مؤتمر صحافي إن الاتصالات قائمة بين بلاده وإسرائيل من أجل تطبيع العلاقات حتى قبل الإعلان عن اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب ووصف الخطوة الإماراتية بالشجاعة والجريئة. وأضاف صادق أنه في حال توقيع اتفاق سلام فإن السودان سيكون أهم بلد تطبّع معه إسرائيل، حتى أهم من مصر. بالمقابل أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين عن «اتصالات مع السودان» مؤكدا أن «الاتفاق معها، ضمن الأجندة». ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كوهين، قوله «على عكس تصريحات وزير الخارجية السوداني، هناك اتصالات مع السودان، والاتفاق معها ضمن أجندة العمل» مضيفا أن «الاتفاق مع السودان، سيشمل إعادة المتسللين من إسرائيل إلى السودان، وأنه لم يجر حتى الآن كلام عن الأعداد، هذا سيحصل مع تقدم الاتصالات وستصل إلى مرحلة التوقيع على الاتفاق».

وأشار كوهين الذي قام بزيارة الثلاثاء، إلى الإمارات، إلى تصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية أنه لا يوجد سبب للعداء بين إسرائيل مشدداً على أن «اتفاقات إضافية ستحدث أيضاً مع دول أخرى في الخليج ومع دول أفريقية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية اليوم إن معظم الاتصالات بين إسرائيل والسودان في الأشهر الأخيرة أحرزت تقدما، خاصة فيما يتعلق بالرحلات الجوية فوق الأراضي السودانية، إلا أن الصحفية استدركت بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن السودانيين لن يكونوا في عجلة من أمرهم لتوقيع اتفاق علني مع تل أبيب.

