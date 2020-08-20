عربيات ودوليات

رام الله- عمان- الوكالات: اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الفلسطينيين غير قلقين بشأن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.وفي أول تعليق علني منذ الاتفاق الذي كُشف النقاب عنه الأسبوع الماضي ورعته الولايات المتحدة اتهم عباس الإمارات بالتخلي عن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية ورهن الحصار في غزة.

غير أن عباس قال في بداية اجتماع للقيادة الفلسطينية شاركت فيه حركتا «حماس» والجهاد الإسلامي «نحن لسنا قلقين بما يجري هنا وهناك» وأضاف أنه ليس من حق الإمارات التحدث باسم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الموقف الفلسطيني من اتفاق التطبيع الثلاثي سينسحب على أي دولة عربية أو إسلامية تقوم بهذا العمل.

الى ذلك قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن إعلان إسرائيل وقف الضم والتزام حل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 يشكل المتطلب الأساس لإيجاد أفق سياسي لحل الصراع والتقدم نحو السلام العادل والشامل. وأكد الصفدي، في محادثات مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات أن الاحتلال هو أساس الصراع، وزواله وفق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ومبادرة السلام العربية، يعد السبيل الوحيد لحل الصراع.

