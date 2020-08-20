عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: يواجه اليمنيون أزمة غذاء في البلد الذي مزقته الحرب، ما يجعل العائلات تضطر لإرسال أطفالها للعمل والتسول، وفقا لدراسة نشرتها «الغارديان»، في ظل الأضرار التي تعرضت لها المنشآت التعليمية. وخلصت الدراسة التي أجرتها لجنة الإنقاذ الدولية «IRC» أن 62% من الذين شملهم المسح غير قادرين على شراء الطعام ومياه الشرب، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغذاء والماء والمحروقات.

ووجدت البيانات، أن 150 عائلة يمنية في ثلاث مدن جنوبية، قلقة من الجوع أكثر من قلقها من الإصابة بفيروس «كورونا» بينما وثق تقرير أجرته منظمة حقوق الإنسان اليمنية المستقلة (مواطنة)، ومركز «سيسفاير» لحقوق المدنيين، أن أكثر من 380 منشأة تعليمية تعرضت للتدمير بسبب الحرب في اليمن منذ، مارس 2015 وحتى ديسمبر 2019. ويتعرض أكثر من 3 ملايين يمني لخطر انعدام الغذاء، فيما تشير الدراسة إلى أن نصف الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية بحلول نهاية العام الجاري. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في عام 2019، إن أكثر من مليوني طفل أضحوا خارج المدرسة، وأن هناك 3.7 ملايين آخرين معرضون لخطر التسرب من التعليم.

ووثق التقرير 171 حالة لاحتلال المدارس، أو استخدامها لأغراض عسكرية، وكان الحوثيون المتحالفون مع إيران مسؤولين عن غالبية هذه الحوادث.

